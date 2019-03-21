22:41 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Денис Глушаков: "Уверен, что вернусь в сборную России"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что рассчитывает вернуться в сборную России. Он также добавил, что его одноклубник Георгий Джикия справится со своей ролью в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Бельгии

- Давно не играли в пять защитников. Бельгия будет играть, атаковать, а у нас один шанс – контратаки, - сказал Глушаков в эфире канала "Матч ТВ". - Джикия? У нас не так много центральных защитников. Выбор невелик, но Джикия справится. И Кудряшов - опытный игрок. 

Селихов? В сборной живая конкуренция. Саша должен был вызываться в расширенный список перед чемпионатом мира, но получил травму. Сборная открыта для любого - надо тренироваться и выкладываться. 

Уверенность после успешного чемпионата мира у игроков осталась. Главное - самоотдача и характер. За счет этого и показали хороший результат на чемпионате мира.

Возвращение в сборную? Мне всего 32 года. Хочу вернуться в сборную. Уверен, что вернусь. 

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск)

Бельгия - Россия

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15237 чел.

Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Бельгия - Россия?
22.3%
Крупной победой Бельгии
44.3%
Победой Бельгии с разностью один-два мяча
15.9%
Результативной ничьей
3.5%
Нулевой ничьей
2.6%
Крупной победой России
11.3%
Победой России с разностью один-два мяча
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