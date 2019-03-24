Денис Черышев: "В Казахстане всем будет играть тяжело"

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над Казахстаном (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Хавбек "Валенсии" оформил дубль.

- Надеюсь, что лучшее впереди, - сказал Черышев в эфире "Матч премьер". - Надеюсь, что буду и дальше помогать сборной. После первого гола мы стали играть спокойнее, проще. Игра пошла под нашим руководством. Довольны, что увезли 3 очка.

- Казахстан побаивались, не оправдал соперник ожиданий?

- Казахстан тоже играл, у них хорошая команда. Думаю, тут всем будет тяжело. Хорошо, что выиграли. Сейчас главное - восстановиться, не смотреть далеко. Когда придет время, будем думать о Сан-Марино и Кипре.

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