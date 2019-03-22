Денис Черышев: "Сборной России надо стремиться обыгрывать такие команды, как Бельгия"

Полузащитник сборной России Денис Черышев после поражения от Бельгии в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:3) отметил, что команде стало тяжелее после гола Эдена Азара​. По его словам, россиянам нужно стремиться к тому, чтобы обыгрывать такие команды.

– В поражении мало позитивных моментов, - сказал Черышев в эфире "Матч ТВ". - В первом тайме мы неплохо смотрелись: грамотно оборонялись, но после гола Азара с пенальти нам стало гораздо тяжелее. Знали, что Бельгия топовая команда, ждали что тяжело будет в этом матче. Но нам надо стремиться обыгрывать такие команды, все в наших руках. Делаем выводы, стремимся к лучшему.