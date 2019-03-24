Денис Черышев: "Какой между мной и Черчесовым секрет? Не скажу"

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над Казахстаном (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Хавбек в этой игре оформил дубль, а также отдал голевую передачу на Артема Дзюбу. Всего в этом сезоне он забил за сборную России 5 голов в шести играх, а за "Валенсию" - 4 мяча в 36 встречах.

- Как так получается, что вы постоянно забиваете?

- Пусть также дальше и продолжается. Хотелось бы сказать партнерам спасибо за игру. Если я забиваю голы, то это часто их заслуга, потому что отдают хорошие передачи. Я только могу быть благодарен.

- Черчесов сказал, что у вас есть секрет в сборной. Действительно?

- Да, есть.

- Какой?

- Не скажу (смеется).

- Неужели и в клубе не хотите так много забивать?

- Конечно, хотелось бы забивать в каждом матче, но не получается.

- Знаете свою статистику в сборной?

- Стараюсь сильно не обращать на это внимание. Думаю, что сегодня провели хороший матч, но надо двигаться вперед, потому что предстоят матчи важнее.

- Тренер сказал, что очень помогла ему победа Казахстана над Шотландией. Игрокам ее показали, и вы настроились соответствующим образом?

- Я думаю да, но сыграла свою роль и поражение от бельгийцев. Мы хотели сегодня победить, для нас это было важно. Я доволен.

- Секрет, о котором вы говорили, останется в сборной, или унесете с собой в команду?

- Это между Саламычем и мной. Это наш секрет. Конечно, я хотел бы забивать и за "Валенсию". Не всегда получается, но думаю, что сезон проходит удачно в сборной, и в Испании. Доволен как играю, но хочу прогрессировать и не останавливаться на достигнутом. (Александр Рогулев)