Денис Черышев: "Искусственное покрытие? В детстве я постоянно играл на таких газонах"

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал победу над Казахстаном (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Хавбек в этой игре оформил дубль, а также отдал голевую передачу на Артема Дзюбу.
- Показалось, что на искусственном газоне у вас проблем не возникло.
- Несколько лет назад, я здесь играл с "Вильярреалом". Конечно, тяжело играть на искусственном поле, но сегодня команда показала хороший футбол и мы довольны победой.
- То, что вы уже играли на этом поле, как-то вам помогло?
- В детстве я постоянно играл на таких газонах. Это для меня не ново, так как и для остальных футболистов.
- Общий итог выезда можете подвести?
- Самое главное, что сегодня победили. Здесь Казахстан хорошо смотрится. Мы довольны, но повторяюсь, не должны останавливаться на этом. Продолжим дальше расти.
- Есть ли что отметить в игре Казахстана?
- Они хорошо выбегали в контратаки. Думаю, нам помог первый забитый гол. Стали вести себя спокойней и проще, поэтому последовали остальные мячи.
- Дзюба прервал свою "засуху". Отдельно его поздравляли?
- Он молодец. Футболист не должен забивать только голы, он много полезных действий делает для команды. Артем сегодня забил, отдал мне голевой пас. Я очень рад за него, потому что у нас получается интересная связка.
- Дзюбу теперь в "Валенсию" надо приглашать?
- Ну, это не ко мне вопрос (смеется).
- Он вашу игру назвал "чумовой", вы для него какое прилагательное найдете?
- Не знаю. Просто все сегодня хорошо сыграли. Надо двигаться дальше и не останавливаться на этом.
- Поблагодарите Евгения Савина, который надел ваши тапочки на своем канале "КраСава" и вы продолжили забивать?
- Конечно. Я с ним постоянно поддерживаю контакт. Он всегда как бы рядом со мной. (Александр Рогулев)
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