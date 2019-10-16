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Де Хеа получил травму и может не сыграть с «Ливерпулем»

00:50
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Вратарь сборной Испании Давид Де Хеа получил травму мышц левой ноги в матче отборочного турнира Евро-2020 со Швецией (1:1). Голкипер «Манчестер Юнайтед» пострадал в столкновении с нападающим «Краснодара» Маркусом Бергом и был заменен на 60-й минуте на Кепу Аррисабалагу из «Челси».

Де Хеа предстоит пройти обследование. Как сообщает A Bola, испанец может пропустить ближайший матч чемпионата Англии с «Ливерпулем», который состоится 20 октября.

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