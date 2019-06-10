Дания забила 5 голов Грузии с Кверквелией, Григалавой и Лорией

Дания разгромила Грузию в отборочном турнире Евро-2020 - 5:1. В составе сборной Грузии на поле вышли защитники клубов РПЛ Соломон Кверквелия ("Локомотив") и Гиа Григалава ("Арсенал"), а также Георгий Лория (экс-"Крылья Советов" и "Анжи"), Элгуджа Лобжанидзе (экс-"Оренбург"), Джаба Канкава (экс-"Алания") и Георгий Наваловский (экс-"СКА-Хабаровск" и "Тосно").

В другой встрече Ирландия одолела Гибралтар 2:0 и лидирует в таблице группы D с 10 очками в 4 играх.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа D

Дания - Грузия - 5:1 (2:1)

Голы: Дольберг, 13 (1:0). С.Лобжанидзе, 25 (1:1). Эриксен, 30 - с пенальти (2:1). Дольберг, 63 (3:1). Поульсен, 73 (4:1). Брэйтуэйт, 90+3 (5:1).

Дания: Шмайхель, Кьер (М.Йергенсен, 36), Анкерсен, А.Кристенсен, Стрюгер Ларсен, Дилэйни, Эриксен, Хейбьерг, Поульсен (Брэйтуэйт, 75), Дольберг, Сков (Васс, 62).

Грузия: Лория, Григалава, Наваловский (Двали, 79), Кашия, Какабадзе, Канкава, Квеквескири, Китейшвили (Э.Лобжанидзе, 73), Гвилия, Парунашвили (Папунашвили, 58), С.Лобжанидзе.

Предупреждения: Канкава, 29. Квеквескири, 51. Гвилия, 54. Папунашвили, 64.

Судья: Шергенхофер (Австрия).

10 июня. Копенгаген. Стадион "Паркен".

Ирландия - Гибралтар - 2:0 (1:0)

Голы: Дж.Чиполина, 29 - в свои ворота (1:0). Брэйди, 90+3 (2:0).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Кио, Макклин, Хендрик, Хурихэйн, Макголдрик, Робинсон (Брэйди, 73), Хоган (Магуайр, 66).

Гибралтар: Голдвин, Дж.Чиполина, Р.Чиполина, Саджент, Маскаренас-Оливеро, Аннесли, Уокер, Понс (Бритто, 64), Э.Эрнандес (Джолли, 76), Кашаро (Бардон, 9), Де Барр.

Предупреждения: Маскаренас-Оливеро, 25. Стивенс, 68.

Судья: Петреску (Румыния).

10 июня. Дублин. Стадион "Aviva Stadium".