Дания сыграла вничью с Ирландией

Сборная Дании на своем поле сыграла вничью с Ирландией в матче группового раунда отборочного турнира Евро-2020 – 1:1.
В составе датчан мяч на счету полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга, у ирландец отличился защитник Шейн Даффи.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа D
Голы: Хейбьерг, 76 (1:0). Даффи, 85 (1:1).
Дания: Шмайхель, Кьер, А.Кристенсен, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Шене (Хейбьерг, 72), Дилэйни, Эриксен, Н.Йергенсен, Поульсен, Брэйтуэйт (Дольберг, 65).
Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Кио, Уилан, Макклин, Брэйди (Джадж, 66), Хендрик, Хурихэйн (Хоган, 82), Макголдрик (Робинсон, 88).
Предупреждение: Хурихэйн, 30.
Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).
7 июня. Копенгаген. Стадион "Паркен".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/