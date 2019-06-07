Дания сыграла вничью с Ирландией

Сборная Дании на своем поле сыграла вничью с Ирландией​ в матче группового раунда отборочного турнира Евро-2020 – 1:1.

В составе датчан мяч на счету полузащитника Пьер-Эмиля Хейбьерга​, у ирландец отличился защитник Шейн Даффи.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа D

Дания – Ирландия – 1:1 (0:0)

Голы: Хейбьерг, 76 (1:0). Даффи, 85 (1:1).

Дания: Шмайхель, Кьер, А.Кристенсен, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Шене (Хейбьерг, 72), Дилэйни, Эриксен, Н.Йергенсен, Поульсен, Брэйтуэйт (Дольберг, 65).

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Кио, Уилан, Макклин, Брэйди (Джадж, 66), Хендрик, Хурихэйн (Хоган, 82), Макголдрик (Робинсон, 88).

Предупреждение: Хурихэйн, 30.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

7 июня. Копенгаген. Стадион "Паркен".