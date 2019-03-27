Дания отыгралась со счета 0:3 в матче со Швейцарией, Ирландия победила Грузию

Завершились матчи второго тура отборочного турнира Евро-2020 в группе D.
Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Дании (3:3), ведя 3:0 по ходу матча. В концовке игры сравнял счет Хенрик Дольсгор. В другом матче группы сборная Ирландии обыграла команду Грузии - 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил Конор Хурихэйн.
Ирландия с шестью очками лидирует в группе. Далее идут Швейцария (четыре очка) и Дания (одно очко).
Евро-2020
Отборочный турнир
Группа D
2-й тур
Ирландия - Грузия - 1:0 (1:0)
Гол: Хурихэйн, 36.
Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Кио, Уилан, Макклин, Брэйди (О`Брайен, 74), Хендрик, Хурихэйн, Макголдрик (Доэрти, 81).
Грузия: Лория, Кашия, Кверквелия, Какабадзе (Окриашвили, 85), Хочолава (Харабадзе, 65), Канкава, Квеквескири, Китейшвили, Гвилия, Квилитая, Арвеладзе (Казаишвили, 73).
Предупреждения: Канкава, 15. Кашия, 33.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
26 марта. Дублин. Стадион "Aviva Stadium"
Швейцария - Дания - 3:3 (1:0)
Голы: Фройлер, 19 (1:0). Джака, 66 (2:0). Эмболо, 76 (3:0). М.Йергенсен, 84 (3:1). Гюткьер, 88 (3:2). Дальсгор, 90+3 (3:3).
Швейцария: Зоммер, Родригес (Бенито, 46), Эльведи, Аканджи, Мбабу, Джака (Соу, 79), Цубер, Фройлер, Закария, Айети (Мехмеди, 71), Эмболо.
Дания: Шмайхель, М.Йергенсен, Кьер, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Шене (Хейбьерг, 70), Дилэйни, Эриксен, Н.Йергенсен (Гюткьер, 70), Поульсен, Брэйтуэйт.
Предупреждения: Н.Йергенсен, 38. Закария, 59. Аканджи, 90+2. Эмболо, 90+5.
Судья: Скомина (Словения).
26 марта. Базель. Стадион Санкт-Якоб Парк.
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира