Дания отыгралась со счета 0:3 в матче со Швейцарией, Ирландия победила Грузию

Завершились матчи второго тура отборочного турнира Евро-2020 в группе D.

Сборная Швейцарии сыграла вничью с командой Дании (3:3), ведя 3:0 по ходу матча. В концовке игры сравнял счет Хенрик Дольсгор. В другом матче группы сборная Ирландии обыграла команду Грузии - 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил Конор Хурихэйн.

Ирландия с шестью очками лидирует в группе. Далее идут Швейцария (четыре очка) и Дания (одно очко).

Евро-2020

Отборочный турнир

Группа D

2-й тур

Ирландия - Грузия - 1:0 (1:0)

Гол: Хурихэйн, 36.

Ирландия: Рэндолф, Стивенс, Коулман, Даффи, Кио, Уилан, Макклин, Брэйди (О`Брайен, 74), Хендрик, Хурихэйн, Макголдрик (Доэрти, 81).

Грузия: Лория, Кашия, Кверквелия, Какабадзе (Окриашвили, 85), Хочолава (Харабадзе, 65), Канкава, Квеквескири, Китейшвили, Гвилия, Квилитая, Арвеладзе (Казаишвили, 73).

Предупреждения: Канкава, 15. Кашия, 33.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

26 марта. Дублин. Стадион "Aviva Stadium"

Швейцария - Дания - 3:3 (1:0)

Голы: Фройлер, 19 (1:0). Джака, 66 (2:0). Эмболо, 76 (3:0). М.Йергенсен, 84 (3:1). Гюткьер, 88 (3:2). Дальсгор, 90+3 (3:3).

Швейцария: Зоммер, Родригес (Бенито, 46), Эльведи, Аканджи, Мбабу, Джака (Соу, 79), Цубер, Фройлер, Закария, Айети (Мехмеди, 71), Эмболо.

Дания: Шмайхель, М.Йергенсен, Кьер, Дальсгор, Стрюгер Ларсен, Шене (Хейбьерг, 70), Дилэйни, Эриксен, Н.Йергенсен (Гюткьер, 70), Поульсен, Брэйтуэйт.

Предупреждения: Н.Йергенсен, 38. Закария, 59. Аканджи, 90+2. Эмболо, 90+5.

Судья: Скомина (Словения).

26 марта. Базель. Стадион Санкт-Якоб Парк.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира