Дания обыграла Швейцарию в отборе Евро-2020 благодаря голу Поульсена

Сборная Дании с минимальным счетом победила Швейцарию в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (1:0). Единственный гол забил форвард Юссуф Поульсен с передачи хавбека Кристиана Эриксена.

Дания набрала 12 очков и поднялась на 1-е место в группе D. Швейцария с 8 баллами располагается на 3-й строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа D

Дания — Швейцария — 1:0 (0:0)

Гол: Поульсен, 84.

Дания: Шмайхель, Кьер, Кристенсен (Йергенсен, 87), Дальсгор, Стрюгер Ларсен (Анкерсен, 80), Шене (Хейбьерг, 65), Дилэйни, Эриксен, Корнелиус, Поульсен, Брэйтуэйт.

Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер (Мбабу, 68), Родригес (Дрмич, 87), Шер, Эльведи, Аканджи, Джака, Закария, Мехмеди (Фройлер, 83), Сеферович, Эмболо.

Предупреждения: Лихтштайнер, 2. Поульсен, 6. Закария, 36. Родригес, 76. Дальсгор, 90+2.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

12 октября. Копенгаген. Стадион «Паркен».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира