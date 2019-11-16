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Далер Кузяев: «Итог отбора все равно положительный»

22:32
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Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что команда оказалась не готова к быстрым атакам Бельгии (1:4).

— Тренер говорил, что они будут очень опасно выходить в контратаку, — сказал Кузяев в эфире «Матч Премьер». — Мы знали, но не смогли с этим справиться.

Итог отбора все равно положительный. Да, хотели побороться за первое место. Но не получилось. Зато мы все равно вышли на чемпионат Европы.

У нас еще будет много времени. Есть время подготовиться. К чемпионату Европы подойдем в оптимальной форме.

Россия — Бельгия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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