Далер Кузяев: «Итог отбора все равно положительный»
22:32
Полузащитник сборной России Далер Кузяев заявил, что команда оказалась не готова к быстрым атакам Бельгии (1:4).
— Тренер говорил, что они будут очень опасно выходить в контратаку, — сказал Кузяев в эфире «Матч Премьер». — Мы знали, но не смогли с этим справиться.
Итог отбора все равно положительный. Да, хотели побороться за первое место. Но не получилось. Зато мы все равно вышли на чемпионат Европы.
У нас еще будет много времени. Есть время подготовиться. К чемпионату Европы подойдем в оптимальной форме.
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