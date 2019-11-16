Чистая раздевалка сборной России на стадионе в Санкт-Петербурге

Сборная России поблагодарила сотрудников стадиона «Газпром Арена» и организаторов матча отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:4) за теплый прием и высокий профессионализм. После игры россияне убрались в своей раздевалке.

Большое спасибо сотрудникам стадиона «Газпром Арена» и организаторам матча за теплый прием и высокий профессионализм!#РоссияБельгия pic.twitter.com/uA0moWccxV — Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2019

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