Чистая раздевалка сборной России на стадионе в Санкт-Петербурге
23:15
Сборная России поблагодарила сотрудников стадиона «Газпром Арена» и организаторов матча отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (1:4) за теплый прием и высокий профессионализм. После игры россияне убрались в своей раздевалке.
Большое спасибо сотрудникам стадиона «Газпром Арена» и организаторам матча за теплый прием и высокий профессионализм!#РоссияБельгия pic.twitter.com/uA0moWccxV— Сборная России (@TeamRussia) November 16, 2019
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