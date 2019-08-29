Оглашен состав сборной Ирландии на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Швейцарии и Болгарии. Наибольшее представительство в команде — у «Шеффилд Юнайтед» (4 футболиста).

Вратари: Даррен Рэндольф («Миддлсбро», Англия), Кейрен Вествуд («Шеффилд Уэнсдей», Англия), Марк Трэверс («Борнмут», Англия).

Защитники: Шимус Коулмэн («Эвертон», Англия), Мэтт Догерти («Вулверхэмптон», Англия), Шейн Даффи («Брайтон», Англия), Ричард Кео («Дерби», Англия), Джон Иган, Энда Стивенс (оба — «Шеффилд Юнайтед», Англия), Кевин Лонг («Бернли», Англия).

Полузащитники: Алан Джадж («Ипсвич», Англия), Каллум О'Дауда («Бристоль», Англия), Алан Браун («Престон Норт Энд», Англия), Джек Бирн («Шемрок Роверс»), Джефф Хендрик («Бернли», Англия), Конор Хурихейн («Астон Вилла», Англия), Джеймс Маккарти («Кристал Пэлас», Англия), Гленн Уилан («Хартс», Шотландия), Джош Каллен («Чарльтон Атлетик», Англия), Джеймс Макклин («Стоук Сити», Англия), Ронан Кертис («Портсмут», Англия).

Нападающие: Каллум Робинсон, Дэвид Макголдрик (оба — «Шеффилд Юнайтед», Англия), Шон Магуайр («Престон Норт Энд», Англия), Скотт Хоган («Стоук Сити», Англия).

Со Швейцарией ирландцы встретятся 5 сентября, с Болгарией — 10 сентября. В группе D команда Мика Маккарти занимает первое место с 10 очками после четырех игр.