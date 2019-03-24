Четвертый гол России: труд Черышева, Дзюбы и Оздоева

Полузащитник Исламбек Куат на 60-й минуте матча Казахстана и России сфолил на Черышеве рядом со штрафной площадью и получил за нарушение желтую карточку.

Этот "стандарт" принес нашей сборной четвертый гол – сам же Черышев сделал подачу на линию площади ворот, Вороговский плохо выбил мяч, а затем в игру вступил Дзюба. Нападающий выиграл энное единоборство в этом матче (на этот раз у Малого) и скинул мяч на Оздоева. Хавбек "Зенита" заранее освободился от опеки, предполагая, что может получить передачу. Правда, обработка Оздоева подкачала, но он вышел из этой ситуации – помог рикошет от Бейсебекова. (Гоша Чернов)



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