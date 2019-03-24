Черышев в сезоне-2018/19 забил за сборную больше, чем за клуб

Полузащитник сборной России Денис Черышев оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана. Таким образом, на его счету стало пять мячей в составе национаьной команды в сезоне-2018/19. После чемпионата мира-2018 он отыграл за сборную шесть игр, отличился в двух встречах Лиги наций с Турцией (2:1, 2:0), в первом туре отбора на чемпионат Европы против Бельгии (1:3) и дважды - сегодня.

Примечательно, что на клубном уровне Черышев забил меньше - в составе "Валенсии" россиянин провел во всех турнирах в 36 играх и отличился четыре раза.