17:59 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Черышев в сезоне-2018/19 забил за сборную больше, чем за клуб

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Полузащитник сборной России Денис Черышев оформил дубль в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Казахстана. Таким образом, на его счету стало пять мячей в составе национаьной команды в сезоне-2018/19. После чемпионата мира-2018 он отыграл за сборную шесть игр, отличился в двух встречах Лиги наций с Турцией (2:1, 2:0), в первом туре отбора на чемпионат Европы против Бельгии (1:3) и дважды - сегодня.

Примечательно, что на клубном уровне Черышев забил меньше - в составе "Валенсии" россиянин провел во всех турнирах в 36 играх и отличился четыре раза.

Казахстан - Россия

 

Результаты опроса

12121 чел.

Как закончится матч отборочного турнира Евро-2020 Казахстан - Россия?
7.1%
Крупной победой Казахстана
20.6%
Победой Казахстана с разностью один-два мяча
16.0%
Результативной ничьей
7.2%
Нулевой ничьей
9.1%
Крупной победой России
40.0%
Победой России с разностью один-два мяча
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Материалы сюжета: Сборная России в марте-2019: против Бельгии и Казахстана
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