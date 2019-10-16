Черышев и Семенов вошли в символическую сборную недели отборочного турнира Евро-2020

УЕФА опубликовал в Twitter символическую сборную по итогам игровой недели в рамках отборочного цикла Евро-2020. В нее вошли сразу два игрока сборной России: защитник Андрей Семенов и хавбек Денис Черышев.

Сборная России провела два матча, обыграв команды Шотландии (4:0) и Кипра (5:0). Черышев забил два мяча в ворота киприотов, а Семенов помог сборной провести обе встречи на ноль.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира