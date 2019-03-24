Черышев и Дзюба забили больше половины голов сборной за год

Денис Черышев отметился дублем в ворота сборной Казахстана и продлил результативную серию в российской команде до трех матчей. Полузащитник "Валенсии", открывший счет голам за сборную на чемпионате мира, забил девять голов в 10 последних официальных встречах.
Голы Дениса Черышева за сборную России
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Голы
|
14.06.2018
|
ЧМ
|
Сауд.Аравия (д) – 5:0
|
43’ (2:0), 90+1’ (4:0)
|
19.06.2018
|
ЧМ
|
Египет (д) – 3:1
|
59’ (2:0)
|
07.07.2018
|
ЧМ
|
Хорватия (д) – 2:2
|
31’ (1:1)
|
07.09.2018
|
ЛН
|
Турция (г) – 2:1
|
13’ (1:0)
|
14.10.2018
|
ЛН
|
Турция (д) – 2:0
|
78’ (2:0)
|
21.03.2019
|
ОЧЕ
|
Бельгия (г) – 1:3
|
16’ (1:1)
|
24.03.2019
|
ОЧЕ
|
Казахстан (г) – 4:0
|
19’ (1:0), 45+2’ (2:0)
Тандем бомбардиром Денис Черышев-Артем Дзюба в четвертый раз отличились в одной игре за сборную. Ранее от этого атакующего дуэта пострадали Саудовская Аравия, Египет, Турция. Черышев и Дзюба за последний год забили за сборную 14 мячей, тогда как их партнеры суммарно отметились 11 мячами, еще два в свои ворота направили египтянин Фатхи и казахстанец Бейсебеков.
Бомбардиры сборной России за последний год
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Денис Черышев
|
13
|
9
|
Артем Дзюба
|
12
|
5
|
Алексей Ионов
|
7
|
2
|
Дмитрий Полоз
|
4
|
1
|
Антон Заболотный
|
6
|
1
|
Роман Нойштедтер
|
7
|
1
|
Александр Ерохин
|
8
|
1
|
Александр Самедов
|
9
|
1
|
Федор Смолов
|
10
|
1
|
Александр Головин
|
11
|
1
|
Юрий Газинский
|
12
|
1
|
Мариу Фернандес
|
13
|
1