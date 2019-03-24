Черышев и Дзюба забили больше половины голов сборной за год

Денис Черышев отметился дублем в ворота сборной Казахстана и продлил результативную серию в российской команде до трех матчей. Полузащитник "Валенсии", открывший счет голам за сборную на чемпионате мира, забил девять голов в 10 последних официальных встречах.

Голы Дениса Черышева за сборную России

Дата Турнир Соперник Голы 14.06.2018 ЧМ Сауд.Аравия (д) – 5:0 43’ (2:0), 90+1’ (4:0) 19.06.2018 ЧМ Египет (д) – 3:1 59’ (2:0) 07.07.2018 ЧМ Хорватия (д) – 2:2 31’ (1:1) 07.09.2018 ЛН Турция (г) – 2:1 13’ (1:0) 14.10.2018 ЛН Турция (д) – 2:0 78’ (2:0) 21.03.2019 ОЧЕ Бельгия (г) – 1:3 16’ (1:1) 24.03.2019 ОЧЕ Казахстан (г) – 4:0 19’ (1:0), 45+2’ (2:0)

Тандем бомбардиром Денис Черышев-Артем Дзюба в четвертый раз отличились в одной игре за сборную. Ранее от этого атакующего дуэта пострадали Саудовская Аравия, Египет, Турция. Черышев и Дзюба за последний год забили за сборную 14 мячей, тогда как их партнеры суммарно отметились 11 мячами, еще два в свои ворота направили египтянин Фатхи и казахстанец Бейсебеков.

Бомбардиры сборной России за последний год