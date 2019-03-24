19:54 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Черышев и Дзюба забили больше половины голов сборной за год

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Денис Черышев отметился дублем в ворота сборной Казахстана и продлил результативную серию в российской команде до трех матчей. Полузащитник "Валенсии", открывший счет голам за сборную на чемпионате мира, забил девять голов в 10 последних официальных встречах.

Голы Дениса Черышева за сборную России

Дата

Турнир

Соперник

Голы

14.06.2018

ЧМ

Сауд.Аравия (д) – 5:0

43’ (2:0), 90+1’ (4:0)

19.06.2018

ЧМ

Египет (д) – 3:1

59’ (2:0)

07.07.2018

ЧМ

Хорватия (д) – 2:2

31’ (1:1)

07.09.2018

ЛН

Турция (г) – 2:1

13’ (1:0)

14.10.2018

ЛН

Турция (д) – 2:0

78’ (2:0)

21.03.2019

ОЧЕ

Бельгия (г) – 1:3

16’ (1:1)

24.03.2019

ОЧЕ

Казахстан (г) – 4:0

19’ (1:0), 45+2’ (2:0)

Тандем бомбардиром Денис Черышев-Артем Дзюба в четвертый раз отличились в одной игре за сборную. Ранее от этого атакующего дуэта пострадали Саудовская Аравия, Египет, Турция. Черышев и Дзюба за последний год забили за сборную 14 мячей, тогда как их партнеры суммарно отметились 11 мячами, еще два в свои ворота направили египтянин Фатхи и казахстанец Бейсебеков.

Бомбардиры сборной России за последний год

Игрок

Матчи

Голы

Денис Черышев

13

9

Артем Дзюба

12

5

Алексей Ионов

7

2

Дмитрий Полоз

4

1

Антон Заболотный

6

1

Роман Нойштедтер

7

1

Александр Ерохин

8

1

Александр Самедов

9

1

Федор Смолов

10

1

Александр Головин

11

1

Юрий Газинский

12

1

Мариу Фернандес

13

1
Казахстан - Россия

 

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