Черчесову подарили торт на день рождения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил в подарок на день рождения торт. Сегодня специалисту исполнилось 56 лет.

Черчесов находится с национальной командой на сборах в Новогорске. Команда готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).