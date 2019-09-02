Черчесову подарили торт на день рождения
22:47
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил в подарок на день рождения торт. Сегодня специалисту исполнилось 56 лет.
Черчесов находится с национальной командой на сборах в Новогорске. Команда готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).
На ужине команда вручила Станиславу Черчесову торт в честь дня рождения ? pic.twitter.com/fzlsz5iYEF— Сборная России (@TeamRussia) September 2, 2019
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