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Черчесову подарили торт на день рождения

22:47
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил в подарок на день рождения торт. Сегодня специалисту исполнилось 56 лет.

Черчесов находится с национальной командой на сборах в Новогорске. Команда готовится к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (6 сентября, Глазго) и Казахстана (9 сентября, Калининград).

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