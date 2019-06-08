Черчесов ждет от сборной России правильной и качественной игры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино отметил, что ему важно, чтобы команда сыграла правильно, качественно. Встреча пройдет сегодня в Саранске, 8 июня, начало – 19.00 (мск).

– Установка как обычно, – сказал Черчесов в эфире Первого канала. – Все сконцентрированы. Игра отборочная, потому что нужен результат.

– Сколько голов должна забить сборная, чтобы вы были абсолютно довольны?

– Ну мы на такие темы не рассуждаем. Понятно, чтобы был результат – нужны голы. Самое главное, чтобы команда правильно играла, качественное. Остальное придет само собой.

– В сборной много футболистов, которые вызваны впервые. Стоит ли кого-то из них ожидать на поле сегодня?

– Мы своим принципам не изменяем, изучаем их. Они у нас с удовольствием тренируются, обживаются. Единственный, кто сегодня в запасе из новичков, это Мирзов.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матчей Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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