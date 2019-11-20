Черчесов вышел на третье место по числу побед во главе сборной России

Победа над Сан-Марино в гостевом матча отборочного турнира Евро-2020 со счетом 5:0 стала для Станислава Черчесова 18-й на посту главного тренера сборной России.

56-летний специалист поднялся на место по числу выигранных встреч, обогнав проведшего на восемь игр меньше Фабио Капелло.

Чаще Черчесова российскую команду к победам приводили только Олег Романцев (36 раз) и Гус Хиддинк (22). (Кирилл Бурдаков)

Победы тренеров сборной России

Тренер Годы И В % побед Олег Романцев 1994-1996, 1999-2002 60 36 60,00 Гус Хиддинк 2006-2010 39 22 56,41 Станислав Черчесов 2016-н.в. 41 18 43,90 Фабио Капелло 2012-2015 33 17 51,52 Павел Садырин 1992-1994 23 12 52,17 Дик Адвокат 2010-2012 24 12 50,00 Георгий Ярцев 2003-2005 19 8 42,11 Борис Игнатьев 1996-1998 20 8 40,00 Леонид Слуцкий 2015-2016 13 6 46,15 Валерий Газзаев 2002-2003 9 4 44,44 Юрий Семин 2005 7 3 42,86 Анатолий Бышовец 1998 6 0 0,00 Александр Бородюк 2006 2 0 0,00

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