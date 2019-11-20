Черчесов вышел на третье место по числу побед во главе сборной России
Победа над Сан-Марино в гостевом матча отборочного турнира Евро-2020 со счетом 5:0 стала для Станислава Черчесова 18-й на посту главного тренера сборной России.
56-летний специалист поднялся на место по числу выигранных встреч, обогнав проведшего на восемь игр меньше Фабио Капелло.
Чаще Черчесова российскую команду к победам приводили только Олег Романцев (36 раз) и Гус Хиддинк (22). (Кирилл Бурдаков)
Победы тренеров сборной России
|
Тренер
|
Годы
|
И
|
В
|
% побед
|
Олег Романцев
|
1994-1996, 1999-2002
|
60
|
36
|
60,00
|
Гус Хиддинк
|
2006-2010
|
39
|
22
|
56,41
|
Станислав Черчесов
|
2016-н.в.
|
41
|
18
|
43,90
|
Фабио Капелло
|
2012-2015
|
33
|
17
|
51,52
|
Павел Садырин
|
1992-1994
|
23
|
12
|
52,17
|
Дик Адвокат
|
2010-2012
|
24
|
12
|
50,00
|
Георгий Ярцев
|
2003-2005
|
19
|
8
|
42,11
|
Борис Игнатьев
|
1996-1998
|
20
|
8
|
40,00
|
Леонид Слуцкий
|
2015-2016
|
13
|
6
|
46,15
|
Валерий Газзаев
|
2002-2003
|
9
|
4
|
44,44
|
Юрий Семин
|
2005
|
7
|
3
|
42,86
|
Анатолий Бышовец
|
1998
|
6
|
0
|
0,00
|
Александр Бородюк
|
2006
|
2
|
0
|
0,00
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира