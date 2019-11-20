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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Черчесов вышел на третье место по числу побед во главе сборной России

02:05
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Победа над Сан-Марино в гостевом матча отборочного турнира Евро-2020 со счетом 5:0 стала для Станислава Черчесова 18-й на посту главного тренера сборной России.

56-летний специалист поднялся на место по числу выигранных встреч, обогнав проведшего на восемь игр меньше Фабио Капелло.

Чаще Черчесова российскую команду к победам приводили только Олег Романцев (36 раз) и Гус Хиддинк (22). (Кирилл Бурдаков)

Победы тренеров сборной России

Тренер

Годы

И

В

% побед

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

36

60,00

Гус Хиддинк

2006-2010

39

22

56,41

Станислав Черчесов

2016-н.в.

41

18

43,90

Фабио Капелло

2012-2015

33

17

51,52

Павел Садырин

1992-1994

23

12

52,17

Дик Адвокат

2010-2012

24

12

50,00

Георгий Ярцев

2003-2005

19

8

42,11

Борис Игнатьев

1996-1998

20

8

40,00

Леонид Слуцкий

2015-2016

13

6

46,15

Валерий Газзаев

2002-2003

9

4

44,44

Юрий Семин

2005

7

3

42,86

Анатолий Бышовец

1998

6

0

0,00

Александр Бородюк

2006

2

0

0,00

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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