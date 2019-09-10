Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Черчесов уверен, что московский зритель поддержит сборную в игре с Шотландией

14:19
Теги:

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» ответил на вопрос о конфликте с «Рубином». В сентябрьских матчах отборочного турнира Евро-2020 национальная команда обыграла Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0).

— Многие говорят, что у вас конфликт с «Рубином».

— А по-моему, мы дружим. Позвоните Сайманову (Рустем Сайманов — генеральный директор «Рубина». — Прим. «СЭ»), он скажет. Другое дело, что, повторюсь, мы вызываем игроков, которые проявляют себя. Тот же Сорокин в последние недели находился на чемоданном настроении: перейдет в «Краснодар», не перейдет... Последние игры Сорокин сыграл не на должном уровне. Не убедил.

— Сборной осталось набрать 5 очков до официального выхода на Евро-2020.

— Игра с шотландцами (10 октября) пройдет в Москве — давно там не играли. Матч может стать решающим, и уверен, московский зритель нас поддержит. А как будет, что будет — посмотрим.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Результаты опроса

проголосовало: 14881
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Казахстаном?
Гильерме
1.1%
Мариу Фернандес
33.0%
Георгий Джикия
3.9%
Андрей Семенов
0.3%
Юрий Жирков
23.8%
Магомед Оздоев
0.6%
Ильзат Ахметов
0.4%
Антон Миранчук
0.5%
Александр Головин
31.0%
Денис Черышев
0.4%
Артем Дзюба
3.2%
Федор Кудряшов
0.2%
Алексей Ионов
0.4%
Роман Зобнин
1.1%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Прямой эфир
Прямой эфир