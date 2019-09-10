Черчесов уверен, что московский зритель поддержит сборную в игре с Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире канала «Россия 24» ответил на вопрос о конфликте с «Рубином». В сентябрьских матчах отборочного турнира Евро-2020 национальная команда обыграла Шотландию (2:1) и Казахстан (1:0).

— Многие говорят, что у вас конфликт с «Рубином».

— А по-моему, мы дружим. Позвоните Сайманову (Рустем Сайманов — генеральный директор «Рубина». — Прим. «СЭ»), он скажет. Другое дело, что, повторюсь, мы вызываем игроков, которые проявляют себя. Тот же Сорокин в последние недели находился на чемоданном настроении: перейдет в «Краснодар», не перейдет... Последние игры Сорокин сыграл не на должном уровне. Не убедил.

— Сборной осталось набрать 5 очков до официального выхода на Евро-2020.

— Игра с шотландцами (10 октября) пройдет в Москве — давно там не играли. Матч может стать решающим, и уверен, московский зритель нас поддержит. А как будет, что будет — посмотрим.

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