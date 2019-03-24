19:10 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

Черчесов сравнялся с Капелло по матчам во главе сборной России

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В Казахстане Станислав Черчесов провел 33-й матч на посту главного тренера сборной России и догнал по числу встреч во главе национальной команды Фабио Капелло.

В 33 играх команда Черчесова одержала 11 побед при девяти ничьих и 13 поражениях. Больше матчей в должности главного тренера провели Олега Романцев (60) и Гус Хиддинк (39). (Кирилл Бурдаков)

Все тренеры сборной России

Тренер

Годы

И

В

Н

П

М

О

% очков

Олег Романцев

1994-1996, 1999-2002

60

36

14

10

120-50

122

67,78

Гус Хиддинк

2006-2010

39

22

7

10

66-39

73

62,39

Фабио Капелло

2012-2015

33

17

11

5

56-22

62

62,63

Станислав Черчесов

2016-н.в.

33

11

9

13

51-47

42

42,42

Дик Адвокат

2010-2012

24

12

8

4

32-13

44

61,11

Павел Садырин

1992-1994

23

12

6

5

40-23

42

60,87

Борис Игнатьев

1996-1998

20

8

8

4

30-17

32

53,33

Георгий Ярцев

2003-2005

19

8

6

5

32-27

30

52,63

Леонид Слуцкий

2015-2016

13

6

2

5

23-17

20

51,28

Валерий Газзаев

2002-2003

9

4

2

3

18-14

14

51,85

Юрий Семин

2005

7

3

4

0

12-4

13

61,90

Анатолий Бышовец

1998

6

0

0

6

5-14

0

0,00

Александр Бородюк

2006

2

0

1

1

0-1

1

16,67

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