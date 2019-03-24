Черчесов сравнялся с Капелло по матчам во главе сборной России

В Казахстане Станислав Черчесов провел 33-й матч на посту главного тренера сборной России и догнал по числу встреч во главе национальной команды Фабио Капелло.

В 33 играх команда Черчесова одержала 11 побед при девяти ничьих и 13 поражениях. Больше матчей в должности главного тренера провели Олега Романцев (60) и Гус Хиддинк (39). (Кирилл Бурдаков)

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