Черчесов сравнил Шотландию с "Селтиком"-2007

Эксклюзивное интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым – о предсезонном турнире в Австрии и будущем национальной команды.

– Матчи с Шотландией и Казахстаном будут ключевыми для выхода из группы?

– Мы набрали шесть очков в двух последних играх и теперь смотрим на ситуацию по-другому. Каждая игра – ключевая. На краткосрочных мини-турнирах матчи нельзя делить на важные и неважные. Любой нюанс всегда сказывается. Самое главное, в каком состоянии и составе мы подойдем. Часто и на себе это испытывали: имею в виду матчи с Германией(товарищеский матч, поражение 0:3. – Прим. "СЭ") и Швецией (шестой тур Лиги наций, поражение 0:2. – Прим. "СЭ"). Тренерский штаб не до конца правильно расставил акценты – и уже на следующем сборе в Бельгии знали, как с этим справляться. В футболе всякое бывает, и нам нужно на любую ситуацию реагировать правильно.

– Для российского, советского человека первая ассоциация с Шотландией – Евро-92 со сборной СНГ.

– Почему? Еще есть "Селтик". Тот же известный тренер (Гордон Стракан. – Прим. "СЭ"). Против него мой "Спартак" играл в отборочном турнире Лиги чемпионов в 2007 году. Тогда был хороший матч (обе игры завершились вничью, по пенальти "Селтик" прошел дальше. – Прим. "СЭ"). Мы были удивлены, когда болельщики "Селтика" пришли в аэропорт нас поблагодарить. Видимо, игра команды их зацепила. В качестве футболиста я тоже играл в Шотландии. Помню, в матче с "Селтиком" травму получил, выступая за "Тироль". Приезжал в Шотландию и в качестве игрока сборной. (Дмитрий Зеленов / Гоша Чернов)

Полностью интервью Черчесова