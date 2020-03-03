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Черчесов рассказал об угрозе коронавируса и противогазе

01:00
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможную угрозу коронавируса для национальной команды. По его словам, перед вылетом на жеребьевку Лиги наций-2020/21 он не получал каких-то особенных инструкций.

— Не знаю, мы в это не вовлечены, — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Я лечу в Амстердам, мне никто ничего не положил, чтобы я пил или надевал маску или противогаз. Мне сложно сказать, нас об этом не информируют, никаких предписаний нет. Мы спокойно к этому относимся.

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Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: Лига наций-2020/21. Жеребьевка




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