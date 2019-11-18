Черчесов рассказал о возможных изменениях в составе сборной России в матче с Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с Сан-Марино в отборе на Евро-2020 отметил, что во встрече вероятнее всего не примет участие полузащитник «Монако» Александр Головин.

— Какие изменения произойдут в стартовом составе по сравнению с матчем против бельгийцев? Сыграет ли Головин? И означает ли отсутствие Жиркова в общей группе, что он не сыграет?

— Вероятность большая, что Жирков не сыграет. Радует, что Головин сегодня провел тренировку. Понятно, что она не была интенсивной, а только восстановительной. Вечером врачи подскажут состояние каждого игрока, и из этого мы будем исходить.

— После матча с Бельгией вокруг Гильерме в прессе создалась неприятная ситуация. Говорили ли с ним, проводили ли вы с ним работу, чтобы ее нейтрализовать? Как он себя чувствует?

— Я с ним не разговаривал, а чувствует он себя хорошо.

— Но ведется ли с ним персональная работа?

— Если какая-то работа ведется, значит, что-то ненормально. Поскольку все нормально — работа не ведется. Была игра, мы ее проанализируем. У нас все время что-то подогревается, если не одно — так другое. Мы стараемся из того, что видим и читаем, извлекать полезное для нас.

Сборная России оформила путевку на Евро-2020 после отборочного матча с Кипром, а позже уступила Бельгии 1:4. (Игорь Рабинер)