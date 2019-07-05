Черчесов рассказал о своем отношении к новому лимиту

Эксклюзивное интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым – о предсезонном турнире в Австрии и будущем национальной команды.

– Вы говорили, что новая формула лимита "8+17" немного изменит ситуацию. Ребята, которые были на третьих ролях, получат шанс стать основными?

– Неправильно. Они с третьих ролей не передвинутся на вторые. Возможно, появится больше желания, потому что остается один шаг – и ты в основе. Иногда света в конце тоннеля нет, потому что в каких-то командах позиции три раза продублированы иностранцами. Тогда у игрока теряется мотивация, хотя не должно такого быть. Если решился играть в футбол, надо понимать, что бывает конкурентная среда. (Дмитрий Зеленов / Гоша Чернов)

Полностью интервью Черчесова