Черчесов прокомментировал заявление Уткина

Василия Уткина, который предположил, что Алана Агузарова. Главный тренер сборной России ответил на заявление журналиста, который предположил, что Черчесов вызывает в национальную команду футболистов, исходя из интересов своего представителя

– Я об этом реально не знаю, я только заголовки всегда читаю. Что я могу ответить? Уже два с половиной года пишут и пишут. Пускай дальше пишут. Когда я прочитаю, тогда спокойно отвечу. На сегодняшний день не читал и не смотрел.

– То есть, вы вообще не знаете?

– Говорю, как есть. Честно говоря, уже столько было написано и переписано. То я Дзюбу выгнал, а он рядом сидит. То Габулов мой родственник и в сборной. Теперь еще напишите, что я его министром спорта сделал, тоже привилегии мои. Большой я человек, что я могу сделать?

– Артем, ты в сборную случайно не по блату попал? – спросил Черчесов у Дзюбы?

– Нет, – рассмеялся Артем.

Бельгия – Россия: чемпионат Европы, онлайн-трансляция, 21 марта, начало – в 22.45 (мск).

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