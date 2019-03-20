Черчесов придумал решение в центре обороны

Главный тренер сборной России рассказал, что уже принял решение о том, в каком виде предстанет оборона команды в матче с Бельгией.

-Следите ли за новостями из сборной Бельгии? Много травмированных у соперника. И как состояние нашей команды?

- Прилетели, определенное представление о своем состоянии получили. Есть определенная информация. Провели работу, которая дает нам возможность восстановиться, чтобы быть готовыми и свежими. Во всяком случае я доволен. По Бельгии собираем информацию. Знаем, что Бельгия представляет собой системно. Берем информацию и пользуемся ей. Новости нас не радуют и не огорчают, а дают определенную почву для размышлений.

- Придумали ли вы решение в центре обороны? Каким оно будет?

- Не уверен, что слово "придумывать" верное. Мы пробовали разные варианты, и пришли к окончательному решению. Завтра увидите. Эти игроки сейчас друг другу больше всего подходят. (Дмитрий Зеленов)

Россияне сыграют стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией в Брюсселе в четверг, 21 марта. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию игры Бельгия - Россия, начало - в 22.45 (время московское).

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