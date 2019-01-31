Черчесов подал список из 56 кандидатов в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что перед командой стоит задача обязательно пробиться на чемионат Европы-2020. Россияне сыграют в отборочном турнире со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

- Нам обязательно нужно попасть на Евро-2020. Чемпионат мира показал, что без хорошей хозяйки турнир проходит мимо, - цитирует "РИА Новости" Черчесова. - Мы достаточно качественно сыграли в Лиге наций, оставили для себя лазейку, чтобы выйти в финальную часть. Вчера я подал список кандидатов на попадание в сборную из 56 футболистов. Мы никого не обделяем вниманием, проверяем новые имена, ведь кто-то закончил карьеру после чемпионата мира, кто-то сейчас не соответствует уровню сборной. Нужно быть гибкими и двигаться вперед.