Черчесов ответил о новом контракте со сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС. Вчера глава союза Александр Дюков заявил, что предложение по контракту находится на рассмотрении у тренера.

— Александр Дюков сказал, что сделал вам предложение о новом контракте. Рассмотрели его?

— Контракт лежит у меня дома уже несколько лет. Там есть определенные пункты, в том числе и автоматические. Я хорошо знаю, что у меня лежит на столе. И если там появится что-то новое, я точно это увижу. Контракт как контракт. Единственное, что там надо менять — это срок его окончания. В этом контракте срок заканчивается летом. А ЧМ перенесли на зиму. Это надо менять. Когда мы его подписывали, все чемпионаты мира проходят летом. (Дмитрий Зеленов)

Действующий контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме «2+2». Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года, на домашнем ЧМ-2018 национальная команда дошла до четвертьфинала.

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