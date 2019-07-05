Черчесов ответил на вопрос, как вернуть уровень чемпионата мира

Эксклюзивное интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым – о предсезонном турнире в Австрии и будущем национальной команды.

– Недавно мы отмечали годовщину матчаРоссия – Испания, а 7 июля исполнится год с четвертьфинала против Хорватии. Очевидно, что по движению и прочим статистическим показателям они выдающиеся для сборной – огромное количество спринтов, сумасшедший километраж.

– У меня все записано: 148 километров с Испанией, 150 – с Хорватией.

– Да. Но вопрос такой: почему у сборной России эти показатели раз в году, а остальные топ-команды столько пробегают в каждом матче?

– Очень хороший вопрос. Встречались с Бельгией в марте. Вот бельгийцы сыграли с нами на том же уровне, как мы сами – на чемпионате мира. А мы выступили ниже того уровня. Понимаете, да? Просто это их уровень постоянный, а нам надо для этого готовиться месяц в Нойштифте.

– Реально ли поднять уровень без Нойштифта?

– Общаемся на эту тему с клубами. Недавно в Доме футбола по инициативе президента РФС Александра Валерьевича Дюкова было мероприятие с руководителями клубов. Провели дискуссию, показали цифры ведущих чемпионатов и сборных, сравнили с нашими. Было о чем поговорить, в общем. Надеюсь, это дало эффект. (Дмитрий Зеленов / Гоша Чернов)

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