Черчесов опубликовал фото из раздевалки сборной России после победы над Шотландией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Шотландией (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020 в своем Instagram выложил фото из раздевалки.

— Рад, что выиграли, рад, что команда проявила характер. Но уже через пару дней следующий матч, будем готовиться к нему, — подписал фото Черчесов.

Сборная России набрала 12 очков и расположилась на 2-м месте в группе I. Шотландия с 6 баллами занимает 4-ю строчку.

Шотландия — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира