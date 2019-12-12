Черчесов объяснил ситуацию со своим контрактом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью «СЭ» подтвердил, что выход в финальную часть Евро-2020 был условием автоматического продления контракта еще на два года.

— Тогда можете разъяснить, какова ситуация с продлением вашего контракта?

— Контракт — действующий, актуальный, продление в нем прописано автоматически. Единственное — он действует до лета 2022 года, поскольку до сих пор чемпионаты мира всегда проводились в июне-июле. Из-за переноса мирового первенства в Катаре на ноябрь-декабрь нужно будет внести корректировку. Других вопросов нет.

— Правильно ли понимаю, что выход в финальную часть Евро-2020 и был условием автоматического продления контракта еще на два года?

— Так и есть.

— Многих интересует ваше нынешнее отношение к клубной работе — ведь еще до сборной вы, например, говорили о желании однажды вернуться в «Спартак» и сделать-таки его чемпионом. Или поработать в бундеслиге.

— Сейчас мы обо всем этом не думаем. У нас есть конкретное дело, и все наши мысли в ближайшие годы будет занимать только оно.

— Можно ли сказать, что вам сейчас психологически легче работать, чем перед ЧМ-2018, когда вам пришлось пройти через чудовищный общественный прессинг? Всего за пять дней до турнира создавались петиции и раздавались интервью с требованием вашей отставки. Теперь такой накаленной атмосферы и близко нет.

— (Пауза.) Не знаю, легче или нет, но минусов в этом точно не вижу. (Усмехается.) А в ту накаленную обстановку максимально старался не вникать — потому что есть работа. Она была прогнозируема и объективна, потому что фактор домашнего чемпионата мира накладывал отпечаток, повышал напряжение и планку ожиданий, а результаты контрольных матчей болельщиков настораживали.

Мы-то знали, что планировали и делали, однако всего же не расскажешь. По репетициям сложно оценить спектакль. А два года перед премьерой были одни репетиции. Мы понимали, что никто плохого нам не желает, все просто переживают. Нам переживать было нельзя, надо было работать и доказывать не словами, а делами — на поле.

— После четырех лет в сборной и трех крупных турниров — Кубка конфедерации, чемпионатов мира и Европы — вам будет так же интересно идти на еще один цикл? Что сделает вашу мотивацию такой же высокой, как прежде?

— Сборная России — это мотивация автоматическая. Клуб можно выбирать один или другой, а это — главная команда страны. Не хотелось бы пафоса, но я не могу думать такими категориями — «будет ли интересно» и т.д. Есть большой турнир, и очень хорошо, что мы туда попали — ведь Евро в какой-то мере домашний. Не очень представляю чемпионат Европы такого формата без сборной России. Играть у себя в стране — ответственность, и эту задачу мы решили. Следующая — подготовить команду к самому чемпионату Европы и сыграть на нем. А потом — продолжать делать свою работу.

— Но отбор в Катар будет заведомо тяжелейший — с учетом нашего рейтинга.

— Не знаю. Зачем мне говорить о том, о чем я не думаю? Конечно, уже видел систему отбора, состав корзин. Ждем жеребьевки. Но понимаем: бумага бумагой, а на поле в каждом отборочном и финальном турнире происходит разное. Тем, кто не принимал участия в таком турнире, со стороны кажется одно. Изнутри все видится иначе. Все решается не на бумаге, а на поле. (Игорь Рабинер)

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»