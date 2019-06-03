Черчесов недоволен грубой игрой футболистов "Чертаново"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил недовольство грубой игрой футболистов "Чертаново" в контрольном матче (6:0). В первом тайме травму получил хавбек национальной команды Юрий Газинский.

- Вас устроило, как боролись соперники?

- После второго момента подсказал, что это нужно убрать. Все-таки это контрольный матч, и из-за травм терять игроков не хотелось бы. В футболе без борьбы не бывает, но грубости нужно было убирать. (Александр Рогулев, Дмитрий Зеленов)

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры – 19.00, время московское), 11 июня – Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия – Сан-Марино и Россия – Кипр.

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Трансляция матча Россия - "Чертаново"