Черчесов не будет объявлять расширенный список из 56 кандидатов в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что не будет оглашать список из претендентов на попадание в национальную команду. Ранее он говорил, что подавал список из 56 кандидатов.

- Мы расширенный список не объявляем - называем уже тех, кто приедет на сборы, за неделю после предпоследнего тура, - цитирует ТАСС Черчесова. - Этот список для внутреннего пользования, такое уже было, когда мы принимали сборную и в нем было 57 человек. Это так называемый список из тех, на кого мы должны обращать внимание, собирать информацию. Это список мы не публикуем, он может пополняться и постоянно меняться.

Мы не даем контрактов футболистам, нам за них не надо платить. Поэтому это тот случай, когда каждый, кто имеет возможность выступать за национальную сборную и соответствует определенному уровню, в любой момент может быть вызваны. Главное, чтобы они были здоровы и готовы выполнить то задание, которое мы им даем. Мы не можем закрывать двери игрокам, которые себя проявляют, надеюсь, что на ваших глазах за эти два года мы не делали подобного - если футболист себя проявлял, его вызывали.

Ближайшие игры сборная России проведет 21 марта против Бельгии и 24 марта против Казахстана в отборочном турнире Евро-2020.