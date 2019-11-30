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Черчесов c трофеем чемпионата Европы. Фото

16:20
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сегодня будет присутствовать на жеребьевке финального турнира чемпионата Европы-2020. Перед церемонией 56-летний специалист сфотографировался с главным трофеем турнира.

— Станислав Черчесов с трофеем чемпионата Европы. Репетиция перед 12 июля. Верим, — говорится в посте сборной в Twitter. — Сегодня — это обязательная процедура УЕФА для каждого тренера-участника Евро-2020.

Жеребьевка начнется в 20.00 (мск). Отметим, что сборная России уже знает двух соперников по группе — это Бельгия и Дания, третьим станет Финляндия или Уэльс.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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