Черчесов c трофеем чемпионата Европы. Фото

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сегодня будет присутствовать на жеребьевке финального турнира чемпионата Европы-2020. Перед церемонией 56-летний специалист сфотографировался с главным трофеем турнира.

— Станислав Черчесов с трофеем чемпионата Европы. Репетиция перед 12 июля. Верим, — говорится в посте сборной в Twitter. — Сегодня — это обязательная процедура УЕФА для каждого тренера-участника Евро-2020.

Жеребьевка начнется в 20.00 (мск). Отметим, что сборная России уже знает двух соперников по группе — это Бельгия и Дания, третьим станет Финляндия или Уэльс.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020