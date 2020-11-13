Евро-2020: расписание всех матчей, календарь сборной России

Утвержден календарь финальной стадии Евро-2020, которая пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Изначально турнир планировалось провести летом 2020 года, но он был перенесен из-за пандемии коронавируса. Евро-2020 пройдет в 12 городах: Рим (Италия), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Дания), Санкт-Петербург (Россия), Лондон (Англия), Бухарест (Румыния), Амстердам (Голландия), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия).

Сборная России сыграет в группе B с Бельгией, Финляндией и Данией. Команда проведет два матча в Санкт-Петербурге (12 ноября против Бельгии и 16 ноября против Финляндии) и один — в Копенгагене (21 ноября против Дании).

Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф турнира.

Групповой этап

11 июня

Группа A: Турция — Италия (21:00, Рим)

12 июня

Группа A: Уэльс — Швейцария (15:00, Баку)

Группа B: Дания — Финляндия (18:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург?)

13 июня

Группа D: Англия — Хорватия (15:00 Лондон?)

Группа C: Австрия — Северная Македония (18:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды — Украина (21:00, Амстердам)

14 июня

Группа D: Шотландия — Чехия (15:00, Глазго?)

Группа E: Польша — Словакия (18:00, Дублин?)

Группа E: Испания — Швеция (21:00, Бильбао)

15 июня

Группа F: Венгрия — Португалия (18:00, Будапешт?)

Группа F: Франция — Германия (21:00, Мюнхен?)

16 июня

Группа B: Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург?)

Группа A: Турция — Уэльс (18:00, Баку?)

Группа A: Италия — Швейцария (21:00, Рим?)

17 июня

Группа C: Украина — Северная Македония (15:00, Бухарест?)

Группа B: Дания — Бельгия (18:00, Копенгаген?)

Группа C: Нидерланды — Австрия (21:00, Амстердам?)

18 июня

Группа E: Швеция — Словакия (15:00, Дублин?)

Группа D: Хорватия — Чехия (18:00, Глазго?)

Группа D: Англия — Шотландия (21:00, Лондон?)

19 июня

Группа F: Венгрия — Франция (15:00, Будапешт?)

Группа F: Португалия — Германия (18:00, Мюнхен?)

Группа E: Испания — Польша (21:00, Бильбао?)

20 июня

Группа A: Италия — Уэльс (18:00, Рим?)

Группа A: Швейцария — Турция (18:00, Баку?)

21 июня

Группа C: Северная Македония — Нидерланды (18:00, Амстердам?)

Группа C: Украина — Австрия (18:00, Бухарест?)

Группа B: Россия — Дания (21:00, Копенгаген?)

Группа B: Финляндия — Бельгия (21:00, Санкт-Петербург?)

22 июня

Группа D: Чехия — Англия (21:00, Лондон?)

Группа D: Хорватия — Шотландия (21:00, Глазго?)

23 июня

Группа E: Словакия — Испания (18:00, Бильбао?)

Группа E: Швеция — Польша (18:00, Дублин)

Группа F: Германия — Венгрия (21:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия — Франция (21:00, Будапешт?)

24 и 25 июня — дни отдыха

Плей-офф

1/8 финала

26 июня

1: 2A — 2B (18:00, Амстердам?)

2: 1A — 2C (21:00, Лондон?)

27 июня

3: 1C — 3D/E/F (18:00, Будапешт)

4: 1B — 3A/D/E/F (21:00, Бильбао?)

28 июня

5: 2D — 2E (18:00, Копенгаген?)

6: 1F — 3A/B/C (21:00, Бухарест?)

29 июня

7: 1D — 2F (18:00, Дублин)

8: 1E — 3A/B/C/D (21:00. Глазго)

30 июня и 1 июля — дни отдыха

2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)

3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (18:00, Баку?)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (21:00, Рим?)

4 и 5 июля — дни отдыха

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон?)

7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон?)

8, 9, 10 июля — дни отдыха

Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)