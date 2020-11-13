Евро-2020: расписание всех матчей, календарь сборной России
Утвержден календарь финальной стадии Евро-2020, которая пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Изначально турнир планировалось провести летом 2020 года, но он был перенесен из-за пандемии коронавируса. Евро-2020 пройдет в 12 городах: Рим (Италия), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Дания), Санкт-Петербург (Россия), Лондон (Англия), Бухарест (Румыния), Амстердам (Голландия), Глазго (Шотландия), Дублин (Ирландия), Бильбао (Испания), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия).
Сборная России сыграет в группе B с Бельгией, Финляндией и Данией. Команда проведет два матча в Санкт-Петербурге (12 ноября против Бельгии и 16 ноября против Финляндии) и один — в Копенгагене (21 ноября против Дании).
Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф турнира.
Групповой этап
11 июня
Группа A: Турция — Италия (21:00, Рим)
12 июня
Группа A: Уэльс — Швейцария (15:00, Баку)
Группа B: Дания — Финляндия (18:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург?)
13 июня
Группа D: Англия — Хорватия (15:00 Лондон?)
Группа C: Австрия — Северная Македония (18:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды — Украина (21:00, Амстердам)
14 июня
Группа D: Шотландия — Чехия (15:00, Глазго?)
Группа E: Польша — Словакия (18:00, Дублин?)
Группа E: Испания — Швеция (21:00, Бильбао)
15 июня
Группа F: Венгрия — Португалия (18:00, Будапешт?)
Группа F: Франция — Германия (21:00, Мюнхен?)
16 июня
Группа B: Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург?)
Группа A: Турция — Уэльс (18:00, Баку?)
Группа A: Италия — Швейцария (21:00, Рим?)
17 июня
Группа C: Украина — Северная Македония (15:00, Бухарест?)
Группа B: Дания — Бельгия (18:00, Копенгаген?)
Группа C: Нидерланды — Австрия (21:00, Амстердам?)
18 июня
Группа E: Швеция — Словакия (15:00, Дублин?)
Группа D: Хорватия — Чехия (18:00, Глазго?)
Группа D: Англия — Шотландия (21:00, Лондон?)
19 июня
Группа F: Венгрия — Франция (15:00, Будапешт?)
Группа F: Португалия — Германия (18:00, Мюнхен?)
Группа E: Испания — Польша (21:00, Бильбао?)
20 июня
Группа A: Италия — Уэльс (18:00, Рим?)
Группа A: Швейцария — Турция (18:00, Баку?)
21 июня
Группа C: Северная Македония — Нидерланды (18:00, Амстердам?)
Группа C: Украина — Австрия (18:00, Бухарест?)
Группа B: Россия — Дания (21:00, Копенгаген?)
Группа B: Финляндия — Бельгия (21:00, Санкт-Петербург?)
22 июня
Группа D: Чехия — Англия (21:00, Лондон?)
Группа D: Хорватия — Шотландия (21:00, Глазго?)
23 июня
Группа E: Словакия — Испания (18:00, Бильбао?)
Группа E: Швеция — Польша (18:00, Дублин)
Группа F: Германия — Венгрия (21:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия — Франция (21:00, Будапешт?)
24 и 25 июня — дни отдыха
Плей-офф
1/8 финала
26 июня
1: 2A — 2B (18:00, Амстердам?)
2: 1A — 2C (21:00, Лондон?)
27 июня
3: 1C — 3D/E/F (18:00, Будапешт)
4: 1B — 3A/D/E/F (21:00, Бильбао?)
28 июня
5: 2D — 2E (18:00, Копенгаген?)
6: 1F — 3A/B/C (21:00, Бухарест?)
29 июня
7: 1D — 2F (18:00, Дублин)
8: 1E — 3A/B/C/D (21:00. Глазго)
30 июня и 1 июля — дни отдыха
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (21:00, Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (18:00, Баку?)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (21:00, Рим?)
4 и 5 июля — дни отдыха
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (21:00, Лондон?)
7 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (21:00, Лондон?)
8, 9, 10 июля — дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (21:00, Лондон)
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/0253-0d821a77672f-0d3e4f7ea8bb-1000--%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-2020/