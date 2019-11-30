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Календарь Евро-2020: полное расписание турнира

30 ноября 2019, 23:30
Группы Евро-2020. Фото AFP
Группы Евро-2020. Фото AFP
После жеребьевки чемпионата Европы-2020 определен календарь финального турнира. УЕФА утвердил время начала игр во всех группах.

Сборная России сыграет в группе B. Ее соперники — Бельгия (13 июня, время начала — 22.00 мск) и Финляндия (17 июня, 16.00) в Санкт-Петербурге и Дания (22 июня 22.00) в Копенгагене.

В ноябре определились 20 из 24 сборных, которые выступят на Евро-2020. Еще четыре участника финального турнира (они сыграют в группах C, D, E, F) станут известны весной после стыковых турниров Лиги наций.

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Голландия, Украина, Австрия, Грузия/Белоруссия/Македония/Косово

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия

Группа F: Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния, Португалия, Франция, Германия

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.

Полностью состав групп с расписанием игр по группам — здесь.

Полностью календарь матчей финального турнира Евро-2020 — здесь.

Группа B

13.06.2020

Дания - Финляндия

19:00

13.06.2020

Бельгия - Россия

22:00

17.06.2020

Финляндия - Россия

16:00

18.06.2020

Дания - Бельгия

19:00

22.06.2020

Россия - Дания

22:00

22.06.2020

Финляндия - Бельгия

22:00

Группа A

12.06.2020

Турция - Италия

22:00

13.06.2020

Уэльс - Швейцария

16:00

17.06.2020

Турция - Уэльс

19:00

17.06.2020

Италия - Швейцария

22:00

21.06.2020

Швейцария - Турция

19:00

21.06.2020

Италия - Уэльс

19:00

Группа C

14.06.2020

Австрия - Лига наций. Путь D/A

19:00

14.06.2020

Голландия - Украина

22:00

18.06.2020

Украина - Лига наций. Путь D/A

16:00

18.06.2020

Голландия - Австрия

22:00

22.06.2020

Лига наций. Путь D/A - Голландия

19:00

22.06.2020

Украина - Австрия

19:00

Группа D

14.06.2020

Англия - Хорватия

16:00

15.06.2020

Лига наций. Путь C - Чехия

16:00

19.06.2020

Хорватия - Чехия

19:00

19.06.2020

Англия - Лига наций. Путь C

22:00

23.06.2020

Хорватия - Лига наций. Путь C

22:00

23.06.2020

Чехия - Англия

22:00

Группа E

15.06.2020

Польша - Лига наций. Путь B

19:00

15.06.2020

Испания - Швеция

22:00

19.06.2020

Швеция - Лига наций. Путь B

16:00

20.06.2020

Испания - Польша

22:00

24.06.2020

Лига наций. Путь B - Испания

19:00

24.06.2020

Швеция - Польша

19:00

Группа F

16.06.2020

Лига наций. Путь A/D - Португалия

19:00

16.06.2020

Франция - Германия

22:00

20.06.2020

Лига наций. Путь A/D - Франция

16:00

20.06.2020

Португалия - Германия

19:00

24.06.2020

Португалия - Франция

22:00

24.06.2020

Германия - Лига наций. Путь A/D

22:00

1/8 финала

27.06.2020

A1 - C2

22:00

27.06.2020

A2 - B2

19:00

28.06.2020

B1 - 3A/D/E/F

22:00

28.06.2020

C1 - 3D/E/F

19:00

29.06.2020

F1 - 3A/B/C

22:00

29.06.2020

D2 - E2

19:00

30.06.2020

E1 - 3A/B/C/D

22:00

30.06.2020

D1 - F2

19:00

1/4 финала

03.07.2020

W41 - W42

19:00

03.07.2020

W39 - W37

22:00

04.07.2020

W40 - W38

19:00

04.07.2020

W43 - W44

22:00

1/2 финала

07.07.2020

W45 - W46

22:00

08.07.2020

W48 - W47

22:00

Финал

12.07.2020

W49 - W50

22:00

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: итоги жеребьевки, расписание матчей, календарь финального турнира по датам и группам

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Материалы сюжета: Евро-2020: жеребьевка финального турнира




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