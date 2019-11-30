Календарь Евро-2020: полное расписание турнира

После жеребьевки чемпионата Европы-2020 определен календарь финального турнира. УЕФА утвердил время начала игр во всех группах.

Сборная России сыграет в группе B. Ее соперники — Бельгия (13 июня, время начала — 22.00 мск) и Финляндия (17 июня, 16.00) в Санкт-Петербурге и Дания (22 июня 22.00) в Копенгагене.

В ноябре определились 20 из 24 сборных, которые выступят на Евро-2020. Еще четыре участника финального турнира (они сыграют в группах C, D, E, F) станут известны весной после стыковых турниров Лиги наций.

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Голландия, Украина, Австрия, Грузия/Белоруссия/Македония/Косово

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия

Группа F: Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния, Португалия, Франция, Германия

Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.

Полностью состав групп с расписанием игр по группам — здесь.

Полностью календарь матчей финального турнира Евро-2020 — здесь.

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Чемпионат Европы-2020: итоги жеребьевки, расписание матчей, календарь финального турнира по датам и группам