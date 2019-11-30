Календарь Евро-2020: полное расписание турнира
Сборная России сыграет в группе B. Ее соперники — Бельгия (13 июня, время начала — 22.00 мск) и Финляндия (17 июня, 16.00) в Санкт-Петербурге и Дания (22 июня 22.00) в Копенгагене.
В ноябре определились 20 из 24 сборных, которые выступят на Евро-2020. Еще четыре участника финального турнира (они сыграют в группах C, D, E, F) станут известны весной после стыковых турниров Лиги наций.
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
Группа C: Голландия, Украина, Австрия, Грузия/Белоруссия/Македония/Косово
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия/Израиль/Норвегия/Сербия, Чехия
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Босния и Герцеговина/Северная Ирландия/Словакия/Ирландия
Группа F: Венгрия/Болгария/Исландия/Румыния, Португалия, Франция, Германия
Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля.
Полностью состав групп с расписанием игр по группам — здесь.
Полностью календарь матчей финального турнира Евро-2020 — здесь.
|
Группа B
|
13.06.2020
|
13.06.2020
|
17.06.2020
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18.06.2020
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22.06.2020
|
22.06.2020
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Группа A
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12.06.2020
|
13.06.2020
|
17.06.2020
|
17.06.2020
|
21.06.2020
|
21.06.2020
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Группа C
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14.06.2020
|
14.06.2020
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18.06.2020
|
18.06.2020
|
22.06.2020
|
22.06.2020
|
Группа D
|
14.06.2020
|
15.06.2020
|
19.06.2020
|
19.06.2020
|
23.06.2020
|
23.06.2020
|
Группа E
|
15.06.2020
|
15.06.2020
|
19.06.2020
|
20.06.2020
|
24.06.2020
|
24.06.2020
|
Группа F
|
16.06.2020
|
16.06.2020
|
20.06.2020
|
20.06.2020
|
24.06.2020
|
24.06.2020
|
1/8 финала
|
27.06.2020
|
A1 - C2
|
27.06.2020
|
A2 - B2
|
28.06.2020
|
B1 - 3A/D/E/F
|
28.06.2020
|
C1 - 3D/E/F
|
29.06.2020
|
F1 - 3A/B/C
|
29.06.2020
|
D2 - E2
|
30.06.2020
|
E1 - 3A/B/C/D
|
30.06.2020
|
D1 - F2
|
1/4 финала
|
03.07.2020
|
W41 - W42
|
03.07.2020
|
W39 - W37
|
04.07.2020
|
W40 - W38
|
04.07.2020
|
W43 - W44
|
1/2 финала
|
07.07.2020
|
W45 - W46
|
08.07.2020
|
W48 - W47
|
Финал
|
12.07.2020
|
W49 - W50
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: итоги жеребьевки, расписание матчей, календарь финального турнира по датам и группам