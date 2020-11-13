Все участники чемпионата Европы-2020

Завершился отборочный турнир чемпионата Европы-2020, по итогам которого стали известны все участники финальной стадии. Последними участниками, попавшими на турнир, стали сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Голландия, Украина, Австрия, Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия

Чемпионат Европы-2020 пройдет в следующем году с 12 июня по 12 июля.

Полностью состав групп с расписанием игр по группам — здесь.

Полностью календарь матчей финального турнира Евро-2020 — здесь.