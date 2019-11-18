Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 18 ноября
Группа D
18 ноября. Дублин. Стадион «Авива». 22.45.
Судья: Брих (Германия).
18 ноября. Гибралтар. Стадион «Виктория». 22.45.
Судья: Мийо (Франция).
Группа F
18 ноября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена». 22.45.
Судья: Юг (Словения).
18 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 22.45.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).
18 ноября. Та Кали. Стадион «Национальный». 22.45.
Судья: Агаев (Азербайджан).
Группа J
18 ноября. Вадуц. Стадион «Райнпарк». 22.45.
Судья: Халис Озкахья (Турция).
18 ноября. Афины. Стадион «Спирос Луис». 22.45.
Судья: Еськов (Москва).
18 ноября. Палермо. Стадион «Ренцо Барбера». 22.45.
Судья: Мартинш (Португалия).
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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира