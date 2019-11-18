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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 18 ноября

09:00
До конца отборочного турнира Евро-2020 — два игровых дня. Фото AFP
До конца отборочного турнира Евро-2020 — два игровых дня. Фото AFP
В понедельник — 8 матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020

Группа D

Ирландия — Дания

18 ноября. Дублин. Стадион «Авива». 22.45.

Судья: Брих (Германия).

Ирландия — Дания

Гибралтар — Швейцария

18 ноября. Гибралтар. Стадион «Виктория». 22.45.

Судья: Мийо (Франция).

Гибралтар — Швейцария

Группа F

Швеция — Фареры

18 ноября. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена». 22.45.

Судья: Юг (Словения).

Швеция — Фарерские острова

Испания — Румыния

18 ноября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 22.45.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

Испания — Румыния

Мальта — Норвегия

18 ноября. Та Кали. Стадион «Национальный». 22.45.

Судья: Агаев (Азербайджан).

Мальта — Норвегия

Группа J

Лихтенштейн — Босния

18 ноября. Вадуц. Стадион «Райнпарк». 22.45.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

Лихтенштейн — Босния

Греция — Финляндия

18 ноября. Афины. Стадион «Спирос Луис». 22.45.

Судья: Еськов (Москва).

Греция — Финляндия

Италия — Армения

18 ноября. Палермо. Стадион «Ренцо Барбера». 22.45.

Судья: Мартинш (Португалия).

Италия — Армения

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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