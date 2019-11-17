Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 17 ноября
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Группа A
17 ноября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри». 20.00.
Судья: Гиль (Польша).
17 ноября. София. Стадион «Васил Левски». 20.00.
Судья: Карасев (Россия).
Группа B
17 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич». 17.00.
Судья: Мэдден (Шотландия).
17 ноября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель». 17.00.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
Группа H
17 ноября. Кишинев. Стадион «Зимбру». 22.45.
Судья: Краловец (Чехия).
17 ноября. Андорра-ла-Велья. Национальный стадион. 22.45.
Судья: Кружляк (Словакия).
17 ноября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре». 22.45.
Судья: Винчич (Словения).
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