Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 17 ноября

В воскресенье — четвертый игровой день отборочного турнира чемпионата Европы в ноябре.

Кто уже вышел на Евро-2020 — здесь

Группа A

Косово — Англия

17 ноября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри». 20.00.

Судья: Гиль (Польша).

Болгария — Чехия

17 ноября. София. Стадион «Васил Левски». 20.00.

Судья: Карасев (Россия).

Группа B

Сербия — Украина

17 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич». 17.00.

Судья: Мэдден (Шотландия).

Люксембург — Португалия

17 ноября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель». 17.00.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

Группа H

Молдавия — Исландия

17 ноября. Кишинев. Стадион «Зимбру». 22.45.

Судья: Краловец (Чехия).

Андорра — Турция

17 ноября. Андорра-ла-Велья. Национальный стадион. 22.45.

Судья: Кружляк (Словакия).

Албания — Франция

17 ноября. Тирана. Стадион «Арена Комбетаре». 22.45.

Судья: Винчич (Словения).

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира