Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 16 ноября

В субботу — Россия против Бельгии и другие матчи третьего игрового дня отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в ноябре.

Группа I

Россия — Бельгия

16 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.00 (Первый — 19.45).

Судья: Артур Диаш (Португалия).

Кипр — Шотландия

16 ноября. Никосия. Стадион ГСП. 17.00.

Судья: Лехнер (Австрия).

Сан-Марино — Казахстан

16 ноября. Серравалле. Стадион «Олимпийский». 20.00.

Судья: Али Палабыйык (Турция).

Группа C

Северная Ирландия — Голландия

16 ноября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк». 22.45.

Судья: Марчиняк (Польша).

Германия — Белоруссия

16 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк». 22.45.

Судья: Гринфельд (Израиль).

Группа E

Азербайджан — Уэльс

16 ноября. Баку. Стадион «Баксель Арена». 20.00.

Судья: Айтекин (Германия).

Хорватия — Словакия

16 ноября. Риека. Стадион «Руевица». 22.45.

Судья: Тюрпен (Франция).

Группа G

Словения — Латвия

16 ноября. Любляна. Стадион «Стожице». 20.00.

Судья: Петреску (Румыния).

Израиль — Польша

16 ноября. Иерусалим. Стадион «Тедди». 22.45.

Судья: Гестраниус (Финляндия).

Австрия — Македония

16 ноября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель». 22.45.

Судья: Оливер (Англия).

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира