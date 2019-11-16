Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 16 ноября
Группа I
16 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.00 (Первый — 19.45).
Судья: Артур Диаш (Португалия).
16 ноября. Никосия. Стадион ГСП. 17.00.
Судья: Лехнер (Австрия).
16 ноября. Серравалле. Стадион «Олимпийский». 20.00.
Судья: Али Палабыйык (Турция).
Группа C
16 ноября. Белфаст. Стадион «Уиндзор Парк». 22.45.
Судья: Марчиняк (Польша).
16 ноября. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк». 22.45.
Судья: Гринфельд (Израиль).
Группа E
16 ноября. Баку. Стадион «Баксель Арена». 20.00.
Судья: Айтекин (Германия).
16 ноября. Риека. Стадион «Руевица». 22.45.
Судья: Тюрпен (Франция).
Группа G
16 ноября. Любляна. Стадион «Стожице». 20.00.
Судья: Петреску (Румыния).
16 ноября. Иерусалим. Стадион «Тедди». 22.45.
Судья: Гестраниус (Финляндия).
16 ноября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель». 22.45.
Судья: Оливер (Англия).
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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира