Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 15 октября
Группа D
Швейцария — Ирландия
Сегодня. Женева. Стадион «Стад де Женев». 21.45.
Судья: Марчиняк (Польша).
Гибралтар — Грузия
Сегодня. Гибралтар. Стадион «Виктория». 21.45.
Судья: Валери (Италия).
Группа F
Швеция — Испания
Сегодня. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена». 21.45.
Судья: Тюрпен (Франция).
Фареры — Мальта
Сегодня. Торсхавн. Стадион «Торсволлур». 21.45.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).
Румыния — Норвегия
Сегодня. Бухарест. Стадион «Национальный». 21.45.
Судья: Мэдден (Шотландия).
Группа G
Израиль — Латвия
Сегодня. Беэр-Шева. Стадион «Тото Тернер». 21.45.
Судья: Хантер (Северная Ирландия)
Группа J
Финляндия — Армения
Сегодня. Турку. Стадион «Веритас». 19.00.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
Лихтенштейн — Италия
Сегодня. Вадуц. Стадион «Райнпарк». 21.45.
Судья: Трейманис (Латвия).
Греция — Босния
Сегодня. Афины. Стадион «Спирос Луис». 21.45.
Судья: Цвайер (Германия).
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