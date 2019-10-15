Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 15 октября

Сегодня, 15 октября, состоится девять матчей отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.

Группа D

Швейцария — Ирландия

Сегодня. Женева. Стадион «Стад де Женев». 21.45.

Судья: Марчиняк (Польша).

Гибралтар — Грузия

Сегодня. Гибралтар. Стадион «Виктория». 21.45.

Судья: Валери (Италия).

Группа F

Швеция — Испания

Сегодня. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена». 21.45.

Судья: Тюрпен (Франция).

Фареры — Мальта

Сегодня. Торсхавн. Стадион «Торсволлур». 21.45.

Судья: Санчес Мартинес (Испания).

Румыния — Норвегия

Сегодня. Бухарест. Стадион «Национальный». 21.45.

Судья: Мэдден (Шотландия).

Группа G

Израиль — Латвия

Сегодня. Беэр-Шева. Стадион «Тото Тернер». 21.45.

Судья: Хантер (Северная Ирландия)

Группа J

Финляндия — Армения

Сегодня. Турку. Стадион «Веритас». 19.00.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

Лихтенштейн — Италия

Сегодня. Вадуц. Стадион «Райнпарк». 21.45.

Судья: Трейманис (Латвия).

Греция — Босния

Сегодня. Афины. Стадион «Спирос Луис». 21.45.

Судья: Цвайер (Германия).

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира