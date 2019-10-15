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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 15 октября

10:15
Сегодня, 15 октября, состоится девять матчей отборочного турнира на чемпионат Европы-2020.

Группа D

Швейцария — Ирландия
Сегодня. Женева. Стадион «Стад де Женев». 21.45.
Судья: Марчиняк (Польша).

Швейцария — Ирландия

Гибралтар — Грузия
Сегодня. Гибралтар. Стадион «Виктория». 21.45.
Судья: Валери (Италия).

Гибралтар — Грузия

Группа F

Швеция — Испания
Сегодня. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена». 21.45.
Судья: Тюрпен (Франция).

Швеция — Испания

Фареры — Мальта
Сегодня. Торсхавн. Стадион «Торсволлур». 21.45.
Судья: Санчес Мартинес (Испания).

Фарерские острова — Мальта

Румыния — Норвегия
Сегодня. Бухарест. Стадион «Национальный». 21.45.
Судья: Мэдден (Шотландия).

Румыния — Норвегия

Группа G

Израиль — Латвия
Сегодня. Беэр-Шева. Стадион «Тото Тернер». 21.45.
Судья: Хантер (Северная Ирландия)

Израиль — Латвия

Группа J

Финляндия — Армения
Сегодня. Турку. Стадион «Веритас». 19.00.
Судья: Хиль Мансано (Испания).

Финляндия — Армения

Лихтенштейн — Италия
Сегодня. Вадуц. Стадион «Райнпарк». 21.45.
Судья: Трейманис (Латвия).

Лихтенштейн — Италия

Греция — Босния
Сегодня. Афины. Стадион «Спирос Луис». 21.45.
Судья: Цвайер (Германия).

Греция — Босния

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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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