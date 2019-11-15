Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 15 ноября

10:00
Выход Дании в финальный турнир Евро-2020 может повлиять на домашние игры России в Санкт-Петербурге. Фото Reuters
Выход Дании в финальный турнир Евро-2020 может повлиять на домашние игры России в Санкт-Петербурге. Фото Reuters
В пятницу — второй игровой день отборочного турнира чемпионата Европы в ноябре.

Группа D

Дания — Гибралтар

15 ноября. Копенгаген. Стадион «Паркен». 22.45.

Судья: Вод (Венгрия).

Дания — Гибралтар

Швейцария — Грузия

15 ноября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк». 22.45.

Судья: Маккели (Голландия).

Швейцария — Грузия

Группа F

Норвегия — Фареры

15 ноября. Осло. Стадион «Уллевол». 20.00.

Судья: Йович (Хорватия).

Норвегия — Фарерские острова

Испания — Мальта

15 ноября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса». 22.45.

Судья: Кошшои (Венгрия).

Испания — Мальта

Румыния — Швеция

15 ноября. Бухарест. Стадион «Национальный». 22.45.

Судья: Орсато (Италия).

Румыния — Швеция

Группа J

Финляндия — Лихтенштейн

15 ноября. Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена». 20.00.

Судья: Бастьен (Франция).

Финляндия — Лихтенштейн

Армения — Греция

15 ноября. Ереван. Республиканский стадион. 20.00.

Судья: Рачковски (Польша).

Армения — Греция

Босния — Италия

15 ноября. Зеница. Стадион «Билино Поле». 22.45.

Судья: Шерер (Швейцария).

Босния и Герцеговина — Италия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир