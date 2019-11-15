Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 15 ноября

В пятницу — второй игровой день отборочного турнира чемпионата Европы в ноябре.

Группа D

Дания — Гибралтар

15 ноября. Копенгаген. Стадион «Паркен». 22.45.

Судья: Вод (Венгрия).

Швейцария — Грузия

15 ноября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк». 22.45.

Судья: Маккели (Голландия).

Группа F

Норвегия — Фареры

15 ноября. Осло. Стадион «Уллевол». 20.00.

Судья: Йович (Хорватия).

Испания — Мальта

15 ноября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса». 22.45.

Судья: Кошшои (Венгрия).

Румыния — Швеция

15 ноября. Бухарест. Стадион «Национальный». 22.45.

Судья: Орсато (Италия).

Группа J

Финляндия — Лихтенштейн

15 ноября. Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена». 20.00.

Судья: Бастьен (Франция).

Армения — Греция

15 ноября. Ереван. Республиканский стадион. 20.00.

Судья: Рачковски (Польша).

Босния — Италия

15 ноября. Зеница. Стадион «Билино Поле». 22.45.

Судья: Шерер (Швейцария).

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