Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 15 ноября
Группа D
15 ноября. Копенгаген. Стадион «Паркен». 22.45.
Судья: Вод (Венгрия).
15 ноября. Санкт-Галлен. Стадион «Кибунпарк». 22.45.
Судья: Маккели (Голландия).
Группа F
15 ноября. Осло. Стадион «Уллевол». 20.00.
Судья: Йович (Хорватия).
15 ноября. Кадис. Стадион «Рамон де Карранса». 22.45.
Судья: Кошшои (Венгрия).
15 ноября. Бухарест. Стадион «Национальный». 22.45.
Судья: Орсато (Италия).
Группа J
15 ноября. Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена». 20.00.
Судья: Бастьен (Франция).
15 ноября. Ереван. Республиканский стадион. 20.00.
Судья: Рачковски (Польша).
15 ноября. Зеница. Стадион «Билино Поле». 22.45.
Судья: Шерер (Швейцария).
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Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира