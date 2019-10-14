Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 14 октября
09:00
В понедельник, 14 октября, состоятся еще 7 матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020
Группа A
14 октября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри». 21.45.
14 октября. София. Стадион «Васил Левски». 21.45.
Группа B
14 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 21.45.
14 октября. Вильнюс. Национальный стадион. 21.45.
Группа H
14 октября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 21.45.
14 октября. Кишинев. Стадион Зимбру. 21.45.
14 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллюр». 21.45.
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