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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 14 октября

09:00
Отбор на Евро-2020 уже прошли Бельгия, Италия, Россия и Польша. Кто следующий? Фото REUTERS
Отбор на Евро-2020 уже прошли Бельгия, Италия, Россия и Польша. Кто следующий? Фото REUTERS
В понедельник, 14 октября, состоятся еще 7 матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2020

Группа A

Косово — Черногория

14 октября. Приштина. Стадион «Фадиль Вокри». 21.45.

Косово — Черногория

Болгария — Англия

14 октября. София. Стадион «Васил Левски». 21.45.

Болгария — Англия

Группа B

Украина — Португалия

14 октября. Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 21.45.

Украина — Португалия

Литва — Сербия

14 октября. Вильнюс. Национальный стадион. 21.45.

Литва — Сербия

Группа H

Франция — Турция

14 октября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 21.45.

Франция — Турция

Молдавия — Албания

14 октября. Кишинев. Стадион Зимбру. 21.45.

Молдавия — Албания

Исландия — Андорра

14 октября. Рейкьявик. Стадион «Лаугардалсвеллюр». 21.45.

Исландия — Андорра

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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