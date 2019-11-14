Евро-2020, отбор: расписание и результаты матчей 14 ноября

В четверг открывается ноябрьская программа отборочных игр чемпионата Европы.

В октябре в финальный турнир вышли 6 сборных — Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания. 14 ноября к ним добавилась Турция.

Группа A

Англия — Черногория

14 ноября. Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.45.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Чехия — Косово

14 ноября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена». 22.45.

Судья: Рокки (Италия).

Группа B

Сербия — Люксембург

14 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич». 22.45.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

Португалия — Литва

14 ноября. Фару. Стадион «Алгарве». 22.45.

Судья: Бюке (Франция).

Группа H

Турция — Исландия — 0:0

Турция: Гюнок, Зеки Челик (Эмер Байрам, 90+4), Чаглар Сеюнджю, Мерих Демирал, Умут Мераш, Дженгиз Юндер (Юсуф Языджи, 81), Озан, Окай Йокушлу, Махмут Текдемир, Бурак Йылмаз, Хакан Чалханоглу (Каан Айхан, 87).

Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Пальссон, Р.Сигурдссон, Траустасон (Магнуссон, 63), Бедварссон, Бьяднасон, Скуласон (Андерсон, 85), Сигтоурссон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (А.Сигурдссон, 24).

Предупреждения: Озан, 8. Траустасон, 36. Окай Йокушлу, 82. Сигтоурссон, 84. Зеки Челик, 90+4.

Судья: Тэйлор (Англия).

14 ноября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».

Албания — Андорра

14 ноября. Эльбасан. Стадион «Эльбасан Арена». 22.45.

Судья: Тохвер (Эстония).

Франция — Молдавия

14 ноября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 22.45.

Судья: Мажейка (Литва).

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