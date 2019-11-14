Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Евро-2020, отбор: расписание и результаты матчей 14 ноября

22:00
14 ноября к финалистам Евро-2020 добавилась Турция. Фото Reuters
14 ноября к финалистам Евро-2020 добавилась Турция. Фото Reuters
В четверг открывается ноябрьская программа отборочных игр чемпионата Европы.

В октябре в финальный турнир вышли 6 сборных — Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания. 14 ноября к ним добавилась Турция.

Группа A

Англия — Черногория

14 ноября. Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.45.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

Англия — Черногория

Чехия — Косово

14 ноября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена». 22.45.

Судья: Рокки (Италия).

Чехия — Косово

Группа B

Сербия — Люксембург

14 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич». 22.45.

Судья: Гезюбюйюк (Голландия).

Сербия — Люксембург

Португалия — Литва

14 ноября. Фару. Стадион «Алгарве». 22.45.

Судья: Бюке (Франция).

Португалия — Литва

Группа H

Турция — Исландия — 0:0
Турция: Гюнок, Зеки Челик (Эмер Байрам, 90+4), Чаглар Сеюнджю, Мерих Демирал, Умут Мераш, Дженгиз Юндер (Юсуф Языджи, 81), Озан, Окай Йокушлу, Махмут Текдемир, Бурак Йылмаз, Хакан Чалханоглу (Каан Айхан, 87).
Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Пальссон, Р.Сигурдссон, Траустасон (Магнуссон, 63), Бедварссон, Бьяднасон, Скуласон (Андерсон, 85), Сигтоурссон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (А.Сигурдссон, 24).
Предупреждения: Озан, 8. Траустасон, 36. Окай Йокушлу, 82. Сигтоурссон, 84. Зеки Челик, 90+4.
Судья: Тэйлор (Англия).
14 ноября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».

Турция — Исландия

Албания — Андорра

14 ноября. Эльбасан. Стадион «Эльбасан Арена». 22.45.

Судья: Тохвер (Эстония).

Албания — Андорра

Франция — Молдавия

14 ноября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 22.45.

Судья: Мажейка (Литва).

Франция — Молдавия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в ноябре-2019: против Бельгии и Сан-Марино




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир