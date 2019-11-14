Евро-2020, отбор: расписание и результаты матчей 14 ноября
В октябре в финальный турнир вышли 6 сборных — Бельгия, Италия, Россия, Польша, Украина и Испания. 14 ноября к ним добавилась Турция.
Группа A
14 ноября. Лондон. Стадион «Уэмбли». 22.45.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
14 ноября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена». 22.45.
Судья: Рокки (Италия).
Группа B
14 ноября. Белград. Стадион «Райко Митич». 22.45.
Судья: Гезюбюйюк (Голландия).
14 ноября. Фару. Стадион «Алгарве». 22.45.
Судья: Бюке (Франция).
Группа H
Турция — Исландия — 0:0
Турция: Гюнок, Зеки Челик (Эмер Байрам, 90+4), Чаглар Сеюнджю, Мерих Демирал, Умут Мераш, Дженгиз Юндер (Юсуф Языджи, 81), Озан, Окай Йокушлу, Махмут Текдемир, Бурак Йылмаз, Хакан Чалханоглу (Каан Айхан, 87).
Исландия: Халльдоурссон, Ауднасон, Пальссон, Р.Сигурдссон, Траустасон (Магнуссон, 63), Бедварссон, Бьяднасон, Скуласон (Андерсон, 85), Сигтоурссон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (А.Сигурдссон, 24).
Предупреждения: Озан, 8. Траустасон, 36. Окай Йокушлу, 82. Сигтоурссон, 84. Зеки Челик, 90+4.
Судья: Тэйлор (Англия).
14 ноября. Стамбул. Стадион «Тюрк Телеком».
14 ноября. Эльбасан. Стадион «Эльбасан Арена». 22.45.
Судья: Тохвер (Эстония).
14 ноября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 22.45.
Судья: Мажейка (Литва).
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