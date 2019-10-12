Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 12 октября

Сборные Италии и Испании близки к выходу на Евро-2020, и другие матчи отборочного турнира.

Группа D

Грузия — Ирландия

12 октября. Тбилиси. Стадион им.Бориса Пайчадзе. 16.00.

Судья: Гвида (Италия).

Дания — Швейцария

12 октября. Копенгаген. Стадион «Паркен». 19.00.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

Группа F

Фареры — Румыния

12 октября. Торсхавн. Стадион «Торсвеллюр». 19.00.

Судья: Агаев (Азербайджан).

Норвегия — Испания

12 октября. Осло. Стадион «Уллевол». 21.45.

Судья: Оливер (Англия).

Мальта — Швеция

12 октября. Та Кали. Стадион «Национальный». 21.45.

Судья: С.Иванов (Россия).

Группа J

Босния — Финляндия

12 октября. Зеница. Стадион «Билино Поле». 19.00.

Судья: Кружляк (Словакия).

Италия — Греция

12 октября. Рим. Стадион «Олимпийский». 21.45.

Судья: Карасев (Россия).

Лихтенштейн — Армения

12 октября. Вадуц. Стадион «Райнпарк». 21.45.

Судья: Ковач (Румыния).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира