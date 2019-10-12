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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 12 октября

09:15
Сборные Италии и Испании близки к выходу на Евро-2020, и другие матчи отборочного турнира.

Группа D

Грузия — Ирландия
12 октября. Тбилиси. Стадион им.Бориса Пайчадзе. 16.00.
Судья: Гвида (Италия).

Грузия — Ирландия

Дания — Швейцария
12 октября. Копенгаген. Стадион «Паркен». 19.00.
Судья: Кульбаков (Белоруссия).

Дания — Швейцария

Группа F

Фареры — Румыния
12 октября. Торсхавн. Стадион «Торсвеллюр». 19.00.
Судья: Агаев (Азербайджан).

Фарерские острова — Румыния

Норвегия — Испания
12 октября. Осло. Стадион «Уллевол». 21.45.
Судья: Оливер (Англия).

Норвегия — Испания

Мальта — Швеция
12 октября. Та Кали. Стадион «Национальный». 21.45.
Судья: С.Иванов (Россия).

Мальта — Швеция

Группа J

Босния — Финляндия
12 октября. Зеница. Стадион «Билино Поле». 19.00.
Судья: Кружляк (Словакия).

Босния — Финляндия

Италия — Греция
12 октября. Рим. Стадион «Олимпийский». 21.45.
Судья: Карасев (Россия).

Италия — Греция

Лихтенштейн — Армения
12 октября. Вадуц. Стадион «Райнпарк». 21.45.
Судья: Ковач (Румыния).

Лихтенштейн — Армения

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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