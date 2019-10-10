Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 10 октября

16:15
Россия - в шаге от Евро-2020. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия - в шаге от Евро-2020. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Россия против Шотландии и другие игры

Группа I

Россия — Шотландия

10 октября. Москва. Стадион «Лужники». 21.45 (Первый — 21.35).

Судья: Кехлет (Дания).

Россия — Шотландия

Казахстан — Кипр

10 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена». 17.00.

Казахстан — Кипр

Бельгия — Сан-Марино

10 октября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн». 21.45.

Бельгия — Сан-Марино

Россия уже сегодня может выйти на Евро-2020. И вот, что для этого нужно

Группа C

Белоруссия — Эстония

10 октября. Минск. Стадион «Динамо». 19.00.

Белоруссия — Эстония

Голландия — Северная Ирландия

10 октября. Роттердам. Стадион «Де Кайп». 21.45.

Голландия — Северная Ирландия

Группа E

Словакия — Уэльс

10 октября. Трнава. Стадион «Антон Малатински». 21.45.

Словакия — Уэльс

Хорватия — Венгрия

10 октября. Сплит. Стадион «Полюд». 21.45.

Хорватия — Венгрия

Группа G

Северная Македония — Словения

10 октября. Скопье. Стадион «Тоше Проески». 21.45.

Македония — Словения

Австрия — Израиль

10 октября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель». 21.45.

Австрия — Израиль

Латвия — Польша

10 октября. Рига. Стадион «Даугава». 21.45.

Латвия — Польша

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Опрос

проголосовало: 7452
Все опросы
Как закончится матч отбора Евро-2020 Россия — Шотландия?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир