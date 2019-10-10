Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 10 октября
Группа I
10 октября. Москва. Стадион «Лужники». 21.45 (Первый — 21.35).
Судья: Кехлет (Дания).
10 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена». 17.00.
10 октября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн». 21.45.
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Группа C
10 октября. Минск. Стадион «Динамо». 19.00.
10 октября. Роттердам. Стадион «Де Кайп». 21.45.
Группа E
10 октября. Трнава. Стадион «Антон Малатински». 21.45.
10 октября. Сплит. Стадион «Полюд». 21.45.
Группа G
10 октября. Скопье. Стадион «Тоше Проески». 21.45.
10 октября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель». 21.45.
10 октября. Рига. Стадион «Даугава». 21.45.
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