Евро-2020, отбор: расписание и трансляции матчей 10 октября

Россия против Шотландии и другие игры

Группа I

Россия — Шотландия

10 октября. Москва. Стадион «Лужники». 21.45 (Первый — 21.35).

Судья: Кехлет (Дания).

Казахстан — Кипр

10 октября. Нур-Султан. Стадион «Астана Арена». 17.00.

Бельгия — Сан-Марино

10 октября. Брюссель. Стадион «Король Бодуэн». 21.45.

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Группа C

Белоруссия — Эстония

10 октября. Минск. Стадион «Динамо». 19.00.

Голландия — Северная Ирландия

10 октября. Роттердам. Стадион «Де Кайп». 21.45.

Группа E

Словакия — Уэльс

10 октября. Трнава. Стадион «Антон Малатински». 21.45.

Хорватия — Венгрия

10 октября. Сплит. Стадион «Полюд». 21.45.

Группа G

Северная Македония — Словения

10 октября. Скопье. Стадион «Тоше Проески». 21.45.

Австрия — Израиль

10 октября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель». 21.45.

Латвия — Польша

10 октября. Рига. Стадион «Даугава». 21.45.

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