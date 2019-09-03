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Чемпион Европы в составе юношеской сборной России хочет выступать за сборную Азербайджана

17:32
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Российский защитник БАТЭ Джамалдин Ходжаниязов обратился в азербайджанскую федерацию футбола. Игрок хочет выступать за национальную команду, сообщает azerisport.com.

Ранее появлялась информация, что Ходжаниязов подписал контракт с азербайджанским клубом «Сумгаит», однако пока переговоры по трансферу продолжаются. Сам футболист уже находится в расположении потенциального нового клуба.

Отметим, что Ходжаниязов становился чемпионом Европы-2013 (U-17) и серебряным призером Евро-2015 (U-19) в составе юношеских сборных России, выступая вместе с нынешним форвардом сборной Азербайджана Рамилем Шейдаевым.

Дополнительная информация

https://www.azerisport.com/football/20190903115834595.html

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