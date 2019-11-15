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Чехия переиграла Косово, Крал забил гол и сделал голевую передачу

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Чехия обыграла Косово в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1). Полузащитник «Спартака» Алекс Крал отметился голом и голевой передачей.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа A

Чехия — Косово — 2:1 (0:0)

Голы: Нухиу, 50 (0:1). Крал, 71 (1:1). Челустка, 79 (2:1).

Чехия: Вацлик, Челустка, Брабец, Цоуфал, Боржил, Дарида, Янкто (Кадержабек, 90+1), Масопуст (Шевчик, 76), Соучек, Крал, Крменчик (Ондрашек, 61).

Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай (Жегрова, 77), Войвода, Бериша, Целина (Рашани, 85), Кололли, Раскай (Халими, 46), Нухиу, Рашица.

Предупреждения: Раскай, 15. Алити, 23. Боржил, 31. Нухиу, 32. Соучек, 55. Жегрова, 90+2.

Судья: Рокки (Италия).

14 ноября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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