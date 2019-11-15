Чехия переиграла Косово, Крал забил гол и сделал голевую передачу
Чехия обыграла Косово в матче отборочного турнира Евро-2020 (2:1). Полузащитник «Спартака» Алекс Крал отметился голом и голевой передачей.
Чемпионат Европы
Отборочный турнир
Группа A
Чехия — Косово — 2:1 (0:0)
Голы: Нухиу, 50 (0:1). Крал, 71 (1:1). Челустка, 79 (2:1).
Чехия: Вацлик, Челустка, Брабец, Цоуфал, Боржил, Дарида, Янкто (Кадержабек, 90+1), Масопуст (Шевчик, 76), Соучек, Крал, Крменчик (Ондрашек, 61).
Косово: Мурич, Алити, Ррахмани, Хадергьонай (Жегрова, 77), Войвода, Бериша, Целина (Рашани, 85), Кололли, Раскай (Халими, 46), Нухиу, Рашица.
Предупреждения: Раскай, 15. Алити, 23. Боржил, 31. Нухиу, 32. Соучек, 55. Жегрова, 90+2.
Судья: Рокки (Италия).
14 ноября. Пльзень. Стадион «Дусан Арена».
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира